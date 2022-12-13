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首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

▲▼許皓鋐重奪「棋王」，更史無前例榮登上台灣「七冠王」。（圖／海峰棋院提供）

▲許皓鋐奪回「棋王」，更史無前例榮登台灣圍棋「七冠王」。（圖／海峰棋院提供）

記者許敏溶／台北報導

第十五屆棋王挑戰賽昨（12日）舉行第五局，日前才升上九段的許皓鋐，手握三比一優勢，最後擊敗現任「棋王」林君諺，不僅奪回去年失去的「棋王」寶座，同時也拿下今年的第七座冠軍，不但刷新個人年度最佳紀錄，更創下史無前例的「七冠王」紀錄，今年總獎金高達690萬元，成為台灣圍棋史上年收入最高棋士。

棋王賽是台灣最大規模的衛冕制職業棋賽，今年上演新舊「棋王」對戰，去年剛失去「棋王」頭銜的許皓鋐，對戰現任「棋王」林君諺，而許皓鋐剛在12月8日晉升職業九段，賽前更挾著三比一優勢，昨天也順利擊敗林君諺，重新奪回「棋王」頭銜。

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▲▼許皓鋐重奪「棋王」，更史無前例榮登上台灣「七冠王」。（圖／海峰棋院提供）

▲許皓鋐擊敗林君諺，奪回「棋王」頭銜，更史無前例榮登台灣「七冠王」。（圖／海峰棋院提供）

特別的是，許皓鋐今年戰績傲視台灣男子圍棋，年初勝取「海峰盃」「名人冠軍賽」冠軍，接著先後贏得「友士盃十段賽」「天元賽」冠軍、「聯電盃」及「快棋爭霸戰」冠軍，打平去年奪冠數之後，昨天重新奪回「棋王」，不但再度稱霸棋壇，穩坐目前台灣第一人，更成為國內史無前例的「七冠王」，若再加上跨年度的「國手」頭銜，許皓鋐目前甚至手握八冠，傲視群雄。

台灣棋院也表示，許皓鋐今年勇奪七冠王，總獎金額度已高達690萬元，爲台灣圍棋史上年收入最高棋士；另根據「2022年台灣棋院職業棋士升段辦法」，獎勵同一年度在國內九大職業賽事中握有六冠的職業棋士可榮升九段，所以許皓鋐在12月8日晉升職業九段。

不過，許皓鋐賽後表示，今年世界賽表現不好，但目前覺得自己狀況不錯，希望棋迷朋友未來能多多為台灣棋士加油。

李維六段在網路上解說時指出，無論是王元均，還是林君諺，這一年來，台灣頂尖高手皆未能在挑戰賽中對許皓鋐造成威脅，這最讓人驚訝，除了可能狀態不佳，未能在關鍵時刻充分發揮，也代表許皓鋐實力有更上一層樓趨勢，成功在比賽中壓制對手。

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