薛瑞元鞠躬道歉了！曾為高端槓藍營　曾銘宗接受：ok啦！希望你繼續做

▲衛福部長薛瑞元（右）向國民黨團總召致歉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部長薛瑞元日前輔選立法院副院長蔡其昌時曾指出，國民黨狂打高端問題為「做空股票」，而國民黨團上周則揚言，薛瑞元必須下台，也要拒審衛福部預算，立法院長游錫堃6日為總預算案與立法院延會事宜召集朝野黨團協商，薛瑞元也當場向曾銘宗鞠躬致歉，「我很鄭重跟曾總召道歉。」曾銘宗也回應「ok啦！」

高端與母公司基亞日前爆發內線交易遭到檢調搜索，國民黨立法院黨團日前召開記者會呼籲檢調務必勿枉勿縱、揪出躲藏台灣生技產業、政府部門的敗類。此外，對於薛瑞元日前稱國民黨打高端為「做空股票」，國民黨團會中也強烈要求薛下台，否則絕對不善罷甘休。

曾銘宗則說，高端涉內線交易案，是社會所矚目的重大案件，也關係到打高端疫苗的民眾對其信任度，當國人發現高端公司內部管理出現問題，還會再信任高端？信任政府嗎？對於薛瑞元上述言論，曾銘宗批評是在練肖話、亂七八糟。國民黨團昨（5日）也揚言，若薛瑞元不道歉將拒審衛福部預算。

而今朝野黨團協商，曾銘宗表示，對於政務官輔選自己沒有意見，「但飯可以亂吃，話不能亂講，薛瑞元不公開道歉，國民黨一定不審衛福部預算。」

此時民進黨團總召柯建銘表示，今天曾銘宗有點火氣，為了這件事自己兩度致電曾銘宗、薛瑞元，但有些事情過去就過去，陳時中落選、蔡其昌也落選，「假如薛瑞元的原意不是這樣，請你一定要接受薛瑞元的道歉。」

此時，被點名的薛瑞元則起身，並鞠躬道歉，薛表示，今天立法院長、各黨團都在，「我很鄭重的跟曾總召道歉」。立法院長游錫堃則在一旁緩頰「這樣很有誠意啦！」，曾銘宗也回應，「ＯＫ啦！我老實講，有時候我也會講錯話，我也希望薛瑞元繼續做衛福部長，你是我學長，有些話可以說，有些實在不能亂說。」

