周玉蔻大罵高嘉瑜「貝戈戈」　嗆賴清德：不處理就走著瞧！

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻大罵高嘉瑜「貝戈戈」　嗆賴清德：不處理就給我走著瞧！

▲▼周玉蔻北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲周玉蔻。（資料照／記者劉昌松攝）

實習記者李密／台北報導

日前民進黨立委高嘉瑜指出，稅收超徵是行政失靈、並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。對此，媒體人周玉蔻今（6）日於節目中大罵高嘉瑜「貝戈戈」，更點名副總統賴清德，上任民進黨主席第一天就處理高嘉瑜，「你不處理你就給我走著瞧」。

▲▼高嘉瑜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者崔至雲攝）

高嘉瑜日前批評中央稅收超徵是行政失靈，對此周玉蔻6日於節目《新聞放鞭炮》中痛批高嘉瑜是投機、故意的，大罵她「不要臉、貝戈戈」，更表示賴清德必須「處理」高嘉瑜，「你不處理你就給我走著瞧」。

周玉蔻還說，支持賴清德的黨員在投票那天，就要在選票後面寫「開除高嘉瑜」，一旁的網紅四叉貓急忙喊「不行啦，會變廢票。」周玉蔻才說，那這幾天去支持賴清德的黨員，要在現場要求他「保證開除高嘉瑜。」

周玉蔻也砲轟議員王世堅「老男人愛作怪」，更直呼「像王世堅、高嘉瑜這種就是要處理掉」。接著又罵「這些老男人是不是渾球？那高嘉瑜不叫渾球，高嘉瑜就是『貝戈戈』。」還轉向旁邊的四叉貓尋求認同，四叉貓則尷尬回：「我不敢說對，你這樣我不敢回耶！」

周玉蔻則反問「為何不敢回？」她說，蔡英文經營一個國家，就像企業老闆一樣，她很會賺錢。「公司會估計，今年我的盈餘、我的收入會多少。可能今年以為只賺毛利10%，結果沒想到賺70%。那這些錢繳稅之外，當然要跟員工分享，政府的員工就是人民，這不是很簡單的事？表示這個政府很會這個經營，我們有這麼多錢。」

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