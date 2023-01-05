27年「家樂福愛河店」驚傳年後熄燈！業者：以正式公告為準

▲臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」貼文表示，家樂福愛河店將於2/19結束營業，但家樂福表示將以正式公告為主。（圖／Facebook「高雄點 Kaohsiung.」）

記者林育綾／採訪報導

高雄「家樂福愛河店」陪伴在地27年，驚傳在年後2/19熄燈，臉書上甚至傳出公告圖，今（5）日網路消息一出後引發許多網友哀號「又結束一個青春！」、「想哭！」不過家樂福澄清表示，「目前我們都有持續洽談中，所有說明將以家樂福正式公告為準。」

▲臉書「高雄點 Kaohsiung.」貼文表示，家樂福愛河店將於2/19結束營業，但家樂福表示將以正式公告為主。（圖／Facebook「高雄點 Kaohsiung.」）

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》今日PO出一則貼文，提到家樂福愛河店將於年後2/19結束營業，貼文還有公告圖表示該地已在2021年由豐邑建設購入，還說，「等於賣場內的麥當勞、星巴克一起收掉」，讓網友看了也紛紛哀號「想哭！最好逛的家樂福」、「小時候的回憶！」、「又一個回憶消失啊！」

不過家樂福澄清表示，目前沒有發出這樣的公告，「目前我們都有持續洽談中，所有說明將以家樂福正式公告為準。」