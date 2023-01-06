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社會 社會焦點 保障人權

債務糾紛街頭相遇...BB彈狂打、槍托敲頭　南警逮4嫌起出槍毒

記者林悅／台南報導

台南市警五分局5日晚接獲報案，北區和緯路段發生傷人糾紛案，警方趕赴現場發現，25歲劉姓被害人因為債務糾紛，遭人以瓦斯槍槍托、瓦斯BB槍及鎮暴槍攻擊，對方並揚言要將劉押走，警方動員警力攔截圍捕，6日凌晨1時許攔截查獲曾嫌4人，起出空氣槍、鎮暴槍及大麻等物，依毒品、妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

▲因債務糾紛竟持瓦斯槍等攻擊被害人，並揚言押人，市警五分局攔截圍捕緝獲曾嫌等4人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因債務糾紛竟持瓦斯槍等攻擊被害人，並揚言押人，市警五分局攔截圍捕緝獲曾嫌等4人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因債務糾紛竟持瓦斯槍等攻擊被害人，並揚言押人，市警五分局攔截圍捕緝獲曾嫌等4人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲因債務糾紛竟持瓦斯槍等攻擊被害人，並揚言押人，市警五分局攔截圍捕緝獲曾嫌等4人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，25歲劉姓被害人與38歲曾嫌，3年前有債務糾紛，5日晚上9時許雙方在街頭巧遇，發生爭執後曾嫌先以瓦斯槍槍托攻擊劉男，並再以BB槍及鎮暴槍射擊，並揚言要將劉男押走後即逃離。

警方接獲報案立即動員大批警力攔截圍捕，6日凌晨1時許專案小組經追緝作案車輛車行軌跡，在北區西門路、立賢路口發現該部車輛，立即攔查並壓制車上犯嫌，現場查獲曾嫌及35歲邱姓男子等2名，並於曾嫌身上及車輛起獲二級毒品大麻2包（毛重22.72公克）、鎮暴槍1支、空氣槍1支、鋼瓶7支、鋼珠彈4袋等證物，並循線將相關犯嫌39歲蔡姓男子、36歲陳姓男子等人全數帶案偵辦，案經調查後依毒品、妨害秩序、傷害等罪嫌，移請地檢署偵辦。

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