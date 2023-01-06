開心回原鄉生活…女遭「部落3哥哥」聯手性侵！　1人還當選鄉代

▲小雅回部落居住，卻遭3名「哥哥」壓制侵犯，其中2人是人父、1人還為鄉代參選人。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

一名女子小雅（化名）帶著熱情返回自己屏東的原民部落生活，去年11月初卻在臉書自爆在父親節聚會中遭3名「部落哥哥」壓制侵犯，其中2人還是人父，而有1人2022大選時還參選鄉民代表並成功當選。屏東地檢署調查後，認為3人有共同強制性交罪嫌依法起訴，且為法定刑7年以上重罪，有勾串滅證之虞，法院裁定3人繼續羈押禁見。

小雅在臉書上發文，提到她2年前返回自己的部落生活，並透過親自互動來認識所有人，去年11月初卻突然自爆「是的，我被侵犯了。」小雅說去年8月8日父親節凌晨，被3位部落的哥哥侵犯，且其中2位還是有小孩的爸爸，事後她覺得自己「就像被扔掉的垃圾，恨不得把我身體他們碰過的每一個地方都刷乾淨」。

▲小雅在臉書自曝受辱的不堪經過。（圖／翻攝自Facebook）



小雅驗傷並在身心科醫師協助下報警提告，3人則「被動」傳訊息道歉，但內容卻是「XXX有家庭，希望你不要針對他」，而其中1人還登記參選鄉民代表，向她表示「我可以停止選舉，可不可以給個機會當面道歉」，對她而言都只是想息事寧人，讓她相當無法接受。

檢警調查，3名男子在去年8月7日晚間，先是與小雅在部落某卡拉OK唱歌喝酒，後來回到小雅住處客廳繼續聊天，直到8日凌晨，3人卻合作抓住小雅雙手、將她拖至房間性侵，檢警認為3人犯共同犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

而法院認為3人罪行重大，偵查期間還試圖勾串滅證，裁定3人繼續羈押禁見，而其中在去年當選鄉代的男子，在羈押中無法宣誓就職，後續將依刑事案件判決進度，決定是否遞補。