陳其邁等力挺將留任閣揆？　蘇貞昌：挑擔的人滿身汗臭不會討喜

記者蘇晏男／新北報導

民進黨在縣市長選舉中大敗後，內閣改組聲量不斷，行政院長蘇貞昌今（6日）對於是否留任表示，挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的，沒有100分的政府，但行政團隊都戰戰兢兢，會盡力做好。至於國民黨團今天祭出「案海戰術」杯葛總預算，是否認為自相矛盾，蘇貞昌聽聞後，露出一抹微笑。

▲蘇貞昌6日上午出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

蘇貞昌6日上午出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」並受訪。媒體詢問，外界有聲音認為要換閣揆，但陳其邁等人公開力挺，然後普發現金後，也越來越多立委支持留任閣揆，院長是否會留任？以及何時會將特別條例送進立法院？而國民黨今天祭出『案海戰術』杯葛總預算，是不是對他們來說是自相矛盾？

蘇貞昌聽聞後先是露出一抹微笑，接著表示，對於民眾給予行政團隊肯定跟溫暖，他要代表行政團隊致上最深的感謝跟敬意；他說，挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的，「我們會盡力做好，不過也沒有100分的政府，我們也都戰戰兢兢，時刻都要想把它做到更好」，也希望給做事的團隊加油努力。

蘇貞昌說，至於大家期待政府怎麼讓國人領到6000元，行政院政正在加緊各部會的作業，要把法源做好，送請立法院同意，待立院同意後，行政院會編預算再請立法院同意，希望開春就能給全民一個新春祝福。