芋頭、炸雞控開吃！肯德基「起司金沙雞、爆漿芋泥球」限時開賣

▲肯德基推出春節限定「金鑲富貴 起司金沙雞」，同場加映「爆漿流金芋泥球」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

為迎接農曆新年，肯德基推出春節限定「金鑲富貴 起司金沙雞」在1月20日～2月20日限時開賣，能吃到真材實料的鹹蛋金沙和多重起司，跟酥脆多汁的炸雞融合，金黃配色還有招財寓意；同場加映「爆漿流金芋泥球」，以大甲芋頭的外皮，搭配屏東鹹蛋黃和奶油調製的流金奶黃醬，酥脆和爆漿難人以抗拒。

▲同場加映「爆漿流金芋泥球」。

肯德基持續創新，推出限定「金鑲富貴 起司金沙雞」，以獨門配方鹹蛋金沙，搭配切達與帕瑪森乳酪等多種起司，包裹在微辣的咔啦脆雞上，最後以洋香菜點綴，一口咬下，感受到金沙鹹香、酥脆多汁炸雞的多重口感層次，香氣瞬間噴發。

同場加映「爆漿流金芋泥球」，酥脆的外層選用大甲芋頭，內餡以屏東鹹蛋黃搭配鮮奶油，調製出完美比例的流金奶黃醬；一口咬下，酥脆及爆漿口感，香甜芋頭與濃郁流沙在口中交織，令人難以抗拒。

▲▼肯德基春節限定套餐，「金鑲富貴 起司金沙雞」金黃配色還有招財寓意。

肯德基「金鑲富貴 起司金沙雞」於1月10日～2月20日在全台門市限時販售，適合春節聚會享用，而購買「金鑲富貴 起司金沙雞」指定套餐，即可獲得限量《鋼之鍊金術師M》虛寶卡一張，共有4種卡面，中獎率100%，每張皆有機會獲得「SSR 馬斯坦古」、「SR 愛德華」、「SR 阿爾馮斯」或「SR 溫莉」等超人氣角色。

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▲摩斯漢堡引發話題的「和風炸雞睡袋」首度登台，將在新春活動抽獎，只送不賣。（圖／業者提供）