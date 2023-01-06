「我在案發現場」首場見面會來啦！2／11聽眾會客「訂閱就抽入場券」

▲Podcast「我在案發現場」舉辦首場聽眾見面會。（圖／ETtoday視覺中心）



創新中心／綜合報導

真實犯罪Podcast節目「我在案發現場」首場聽眾見面會來啦，只要訂閱節目，就有機會抽中入場門票喔。活動當日除了可以與主持人陳豐德近距離接觸外，同時也會策劃「聽眾會客」時間，讓粉絲們可以一起分析案情，查出誰是真兇，熱愛真實犯罪節目的你，一定不能錯過，現在只要透過Mixer Box訂閱節目，就有機會在2月11日與主持人共同解開案件謎團。

把「聽眾會客」訂為活動主題，其實是主持人陳豐德因為想跟聽眾見面許久，但卻因疫情被困了2年，如今管制鬆綁、疫情趨緩，才會希望聽眾能夠來會客，看看被關押許久的主持人，至於到時會與聽眾一起辦的是什麼案子，陳豐德則神秘的說「此次見面會當然不能沒有案發精神，至於是什麼形式、什麼類型的案件，來了就知道！」

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除了「聽眾會客」活動外，此次見面會也會有許多互動橋段，聽眾不僅可以跟未曾見面的主持人近距離互動，拍照、聊天的環節也少不了，官方也準備了許多粉絲福利，希望聽眾能到場給予支持。此次見面會將於2月11日舉辦，地點位在台北市民權西路捷運站附近，報名期間為12/29-1/11，只要只要透過手機APP「Mixer Box」按下訂閱《我在案發現場》，無論任何方案皆可抽取入場券，當天活動全部免費，這麼好康的事，趕快手刀加入我們吧。