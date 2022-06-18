重案回顧／兄弟檔搞軌「注射蛇毒殺越南妻」詐保！律師5疑點還清白

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記者施怡妏／綜合報導

2006年轟動全台的「南迴搞軌案」，李氏兄弟李泰安、李雙全遭控為了詐領保險金，蓄意謀殺李雙全的太太陳氏紅琛（以下簡稱陳氏），由李泰安破壞鐵軌導致火車出軌，再由弟弟注射藥物，導致陳氏送醫不治，替李泰安辯護的吳漢成律師在Podcast《我在案發現場》，指出案件中疑點重重，16年來堅信李泰安是清白。

本站先前曾報導《重案回顧／莒光號翻覆、蛇毒與詐保！百年奇案無直接證據 判兄弟檔搞軌殺越籍女》，這集節目請來替李泰安辯護的吳漢成律師，他表示，第一次與李泰安見面，本來只打算談論半小時，結果竟然討論了4小時，聽完李泰安的說法，發現與電視上看到的不一樣，心中便有了疑問。

犯案動機：詐領保險金？

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起初檢警認為李雙全詐領保險金的原因，是因為股票虧損2千多萬元。不過，此說法馬上遭到大華證卷經理打槍，李雙全股票其實是獲利20-30萬元，就沒有詐領保險金的動機了。此外，吳律師表示，有個退休刑警在當時對他說「李雙全如果真的那麼愛錢，會賭到最後一步，不會那麼快上吊自殺」。

▲南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／資料照）

犯案手法：意妥明+酒精交互作用？注射蛇毒？

法醫解剖陳氏屍體後發現，體內有會讓人發睏、嗜睡的抗精神病用藥「意妥明」，以及少量酒精；而意妥明的台灣代理公司「諾華公司」指出，沒有案例是因為大量服用意妥名而死亡，也沒有與酒精交互死亡的案例，不過屍體有微量的酒精反應，是生前飲酒？還是死後產生？

台大醫學院的法醫中心說明，陳氏所產生的微量酒精，是因為屍體腐敗，從死亡到解剖中間過了4、5天，不管怎麼冰，多少會有腐敗的狀況，檢察官便排除意妥明+酒精的犯案手法。不過檢察官認為，「這一定是他殺」，於是懷疑是「毒物」。

檢察官假設一個劇本，要求污點證人黃福來說出，李雙全曾到夜市買蛇毒粉，還原後注射在陳氏體內。而檢定結果，陳氏體內有鎖鏈蛇毒的可能性極高，但專門研究毒蛇的台大醫學院洪東榮博士指出，疾病管制署的鑑定方式錯誤，要求用標準鑑定毒物反應的方法，結果出來180度大轉變，「沒有任何出血性跟神經性的蛇毒」。

到底陳氏如何死亡的？

一開始幫忙鑑定的尹莘玲法醫說明，死因是「多重創傷性傷害」，但在法庭上，尹法醫透露，檢察官打電話私下找她，要看陳氏的死亡報告，要她將「多重創傷性傷害」改成「藥物中毒死亡」，但尹法醫堅持自己所看見的。不過，法官後來認為，尹法醫沒有交代清楚，不願意接受解剖報告，另外請來其他法醫鑑定。但吳律師指出，其實法官根本沒有細讀解剖報告，尹法醫寫了7、8頁的解剖報告，法官只看了結論。

之後找來其他法醫鑑定，但是事件已經過了1、2年後，只能從病歷以及有限的資料，去推斷陳氏如何死亡。知名法醫方中民教授就說「應該要以實際解剖，親眼在實驗室病理室，用顯微鏡看到東西的為主」。最後法醫鑑定，是因為意妥明+酒精交互作用而死，又回到檢察官最早排除的犯案手法。

吳律師就指出，加護病房有管制時間，家屬不可能陪伴病人，且現場探視的人那麼多，李雙全用什麼機會注射？而且所有的病例、報告都指出，陳氏體內的微量酒精是死後自然產生的，生前沒有出現任何酒精。

▲李雙全與妻子陳氏紅琛。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

污點證人黃福來的說詞可信嗎？

事發後專案小組找黃福全詢問6、7次，黃福來都說沒有，怎料卻改口「李雙全想破壞鐵軌詐領保險金」，還帶著專案小組到藏證物的地方，但是專案小組並沒有在第一時間封鎖現場，看完後離開了，在七天之後才回到現場並拉起封鎖線並查扣證物，但鑑定結果顯示，證物上沒有李泰安跟李雙全的DNA，而且從案發至今，沒有任何破壞鐵軌的工具被找到。

至於黃福來的說詞可信嗎？專案小組調閱李雙全與李泰安的手機，發現李雙全與黃福來通聯密切，事後就一直監聽黃福來的電話，發現黃福來與一名越南女子過從甚密，當時黃福來的老婆懷孕，因此才讓黃福來突破心防說出。

李泰安到底有沒有在車上？

李泰安請李雙全買火車票，但是他並沒有拿到票，只好到知本火車站等。吳律師到知本火車站現場看，發現知本火車站管制不好，任何人都可以進入，還可以跨過鐵軌上到月台，吳律師也看到不少民眾，透過這樣的方式搭火車，所以才李泰安才能不經過剪票口還可以進入車站內。

專案小組認為，李泰安是事前躲在果園，等前一列自強號過去後破壞鐵軌。但李泰安講了自己的不在場證明，晚間8點多從家裡出發去知本火車站，半路還遇到要去逛夜市的李金城，查證後當天確實有夜市。李泰安還提出了在知本車站看到的兩個狀況，證明自己真的在知本站上車，看到副站長穿越月台，並準確說出火車停放月台，還看到媽媽拉住跑來跑去的小孩，都被證實了。

專案小組還問李泰安，翻車時列車有沒有廣播？是男生還是女生？李泰安斬釘截鐵說是男生，但專案小組卻說是女生，李泰安仍堅持「是男生的聲音」。法庭上找來當時廣播的男機務員，對方也證實，當時廣播的人就是他。

目擊者的證詞可信嗎？

當時坐在第2車的母女3人，表示一上車就看到李雙全夫婦坐在左後方，不過李雙全夫婦買得車票卻是第5車。吳律師指出，這幾個人的證詞到高院之後，法官通通不採，「這幾個人都領到高額的檢舉獎金」，檢察官表示為了讓證人客觀陳述，獎金要等全案結束才會發，「但是案件還在偵查中，獎金都發了」，領多少錢檢察官沒說，但當時的檢舉獎金有500萬元，實際領到多少不知道。

吳律師表示，一直都主張「李雙全夫婦坐在第5車」，而且在知本火車站，有個越南新娘拿著金飾，託陳氏拿回越南，有名鐵路局的替代役也指出，看到有人從5車下來拿東西，之後又返回車上，檢察官之所以會認定李雙全夫婦坐在2車，是因為2車有李雙全夫婦的行李。

吳律師也提到，李泰安還有講一件事情，原本坐在5車，但是座位附近的學生吵鬧，因此改坐到沒有人的7、8車。翻車之後車廂一片黑，但另一名護理師目擊者卻說，看到注射針筒上面寫著英文字母C，讓吳律師感到疑惑「眼睛演紅外線？」

此外，2車的所有乘客都說除了機務員之外，現場沒有其他人走動，但護理師卻指出，看到疑似是李雙全的人，撐著陳氏走動，經過她身邊時火車票掉下來，還看了一下火車票是2車幾號。吳律師則打臉，「她講的那兩個位置是沒有賣出去的，車票沒有賣出去，那是空的位置，車票哪裡來的？」而且整車的人，只有媽媽與護理師出來講，其他乘客都說沒有任何異樣。

世紀大冤案？

最後，吳律師表示，若事情是發生在現在「李泰安無罪的機會很大」，刑事庭法官對證據越來越進步，越符合科學證據的角度，也比較嚴謹，「當時沒有任何一個事件可以讓大家省思，為了詐領保險金，殺害自己的配偶，故意用翻車的意外假象來詐領，這麼麻煩」，如何確定只讓陳氏受傷，自己唔好無缺，「有太多的能力無法控制的」，檢察官結束後拿到獎金，證人也拿到檢舉獎金，「只有李泰安，從被害人家屬變成被告，家破人亡」。

▼列車當時翻覆狀況，前面的火車頭、十、九、八車都摔落到山坡下。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，）