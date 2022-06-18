　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重案回顧／兄弟檔搞軌「注射蛇毒殺越南妻」詐保！律師5疑點還清白

記者施怡妏／綜合報導

2006年轟動全台的「南迴搞軌案」，李氏兄弟李泰安、李雙全遭控為了詐領保險金，蓄意謀殺李雙全的太太陳氏紅琛（以下簡稱陳氏），由李泰安破壞鐵軌導致火車出軌，再由弟弟注射藥物，導致陳氏送醫不治，替李泰安辯護的吳漢成律師在Podcast《我在案發現場》，指出案件中疑點重重，16年來堅信李泰安是清白。

本站先前曾報導《重案回顧／莒光號翻覆、蛇毒與詐保！百年奇案無直接證據　判兄弟檔搞軌殺越籍女》，這集節目請來替李泰安辯護的吳漢成律師，他表示，第一次與李泰安見面，本來只打算談論半小時，結果竟然討論了4小時，聽完李泰安的說法，發現與電視上看到的不一樣，心中便有了疑問。

犯案動機：詐領保險金？

[廣告]請繼續往下閱讀...

起初檢警認為李雙全詐領保險金的原因，是因為股票虧損2千多萬元。不過，此說法馬上遭到大華證卷經理打槍，李雙全股票其實是獲利20-30萬元，就沒有詐領保險金的動機了。此外，吳律師表示，有個退休刑警在當時對他說「李雙全如果真的那麼愛錢，會賭到最後一步，不會那麼快上吊自殺」。

▲▼南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／資料照）

犯案手法：意妥明+酒精交互作用？注射蛇毒？

法醫解剖陳氏屍體後發現，體內有會讓人發睏、嗜睡的抗精神病用藥「意妥明」，以及少量酒精；而意妥明的台灣代理公司「諾華公司」指出，沒有案例是因為大量服用意妥名而死亡，也沒有與酒精交互死亡的案例，不過屍體有微量的酒精反應，是生前飲酒？還是死後產生？

台大醫學院的法醫中心說明，陳氏所產生的微量酒精，是因為屍體腐敗，從死亡到解剖中間過了4、5天，不管怎麼冰，多少會有腐敗的狀況，檢察官便排除意妥明+酒精的犯案手法。不過檢察官認為，「這一定是他殺」，於是懷疑是「毒物」。

檢察官假設一個劇本，要求污點證人黃福來說出，李雙全曾到夜市買蛇毒粉，還原後注射在陳氏體內。而檢定結果，陳氏體內有鎖鏈蛇毒的可能性極高，但專門研究毒蛇的台大醫學院洪東榮博士指出，疾病管制署的鑑定方式錯誤，要求用標準鑑定毒物反應的方法，結果出來180度大轉變，「沒有任何出血性跟神經性的蛇毒」。

到底陳氏如何死亡的？

一開始幫忙鑑定的尹莘玲法醫說明，死因是「多重創傷性傷害」，但在法庭上，尹法醫透露，檢察官打電話私下找她，要看陳氏的死亡報告，要她將「多重創傷性傷害」改成「藥物中毒死亡」，但尹法醫堅持自己所看見的。不過，法官後來認為，尹法醫沒有交代清楚，不願意接受解剖報告，另外請來其他法醫鑑定。但吳律師指出，其實法官根本沒有細讀解剖報告，尹法醫寫了7、8頁的解剖報告，法官只看了結論。

之後找來其他法醫鑑定，但是事件已經過了1、2年後，只能從病歷以及有限的資料，去推斷陳氏如何死亡。知名法醫方中民教授就說「應該要以實際解剖，親眼在實驗室病理室，用顯微鏡看到東西的為主」。最後法醫鑑定，是因為意妥明+酒精交互作用而死，又回到檢察官最早排除的犯案手法。

吳律師就指出，加護病房有管制時間，家屬不可能陪伴病人，且現場探視的人那麼多，李雙全用什麼機會注射？而且所有的病例、報告都指出，陳氏體內的微量酒精是死後自然產生的，生前沒有出現任何酒精。

▲李雙全與妻子陳氏紅琛。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲李雙全與妻子陳氏紅琛。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

污點證人黃福來的說詞可信嗎？

事發後專案小組找黃福全詢問6、7次，黃福來都說沒有，怎料卻改口「李雙全想破壞鐵軌詐領保險金」，還帶著專案小組到藏證物的地方，但是專案小組並沒有在第一時間封鎖現場，看完後離開了，在七天之後才回到現場並拉起封鎖線並查扣證物，但鑑定結果顯示，證物上沒有李泰安跟李雙全的DNA，而且從案發至今，沒有任何破壞鐵軌的工具被找到。

至於黃福來的說詞可信嗎？專案小組調閱李雙全與李泰安的手機，發現李雙全與黃福來通聯密切，事後就一直監聽黃福來的電話，發現黃福來與一名越南女子過從甚密，當時黃福來的老婆懷孕，因此才讓黃福來突破心防說出。

李泰安到底有沒有在車上？

李泰安請李雙全買火車票，但是他並沒有拿到票，只好到知本火車站等。吳律師到知本火車站現場看，發現知本火車站管制不好，任何人都可以進入，還可以跨過鐵軌上到月台，吳律師也看到不少民眾，透過這樣的方式搭火車，所以才李泰安才能不經過剪票口還可以進入車站內。

專案小組認為，李泰安是事前躲在果園，等前一列自強號過去後破壞鐵軌。但李泰安講了自己的不在場證明，晚間8點多從家裡出發去知本火車站，半路還遇到要去逛夜市的李金城，查證後當天確實有夜市。李泰安還提出了在知本車站看到的兩個狀況，證明自己真的在知本站上車，看到副站長穿越月台，並準確說出火車停放月台，還看到媽媽拉住跑來跑去的小孩，都被證實了。

專案小組還問李泰安，翻車時列車有沒有廣播？是男生還是女生？李泰安斬釘截鐵說是男生，但專案小組卻說是女生，李泰安仍堅持「是男生的聲音」。法庭上找來當時廣播的男機務員，對方也證實，當時廣播的人就是他。

目擊者的證詞可信嗎？

當時坐在第2車的母女3人，表示一上車就看到李雙全夫婦坐在左後方，不過李雙全夫婦買得車票卻是第5車。吳律師指出，這幾個人的證詞到高院之後，法官通通不採，「這幾個人都領到高額的檢舉獎金」，檢察官表示為了讓證人客觀陳述，獎金要等全案結束才會發，「但是案件還在偵查中，獎金都發了」，領多少錢檢察官沒說，但當時的檢舉獎金有500萬元，實際領到多少不知道。

吳律師表示，一直都主張「李雙全夫婦坐在第5車」，而且在知本火車站，有個越南新娘拿著金飾，託陳氏拿回越南，有名鐵路局的替代役也指出，看到有人從5車下來拿東西，之後又返回車上，檢察官之所以會認定李雙全夫婦坐在2車，是因為2車有李雙全夫婦的行李。

吳律師也提到，李泰安還有講一件事情，原本坐在5車，但是座位附近的學生吵鬧，因此改坐到沒有人的7、8車。翻車之後車廂一片黑，但另一名護理師目擊者卻說，看到注射針筒上面寫著英文字母C，讓吳律師感到疑惑「眼睛演紅外線？」

此外，2車的所有乘客都說除了機務員之外，現場沒有其他人走動，但護理師卻指出，看到疑似是李雙全的人，撐著陳氏走動，經過她身邊時火車票掉下來，還看了一下火車票是2車幾號。吳律師則打臉，「她講的那兩個位置是沒有賣出去的，車票沒有賣出去，那是空的位置，車票哪裡來的？」而且整車的人，只有媽媽與護理師出來講，其他乘客都說沒有任何異樣。

世紀大冤案？

最後，吳律師表示，若事情是發生在現在「李泰安無罪的機會很大」，刑事庭法官對證據越來越進步，越符合科學證據的角度，也比較嚴謹，「當時沒有任何一個事件可以讓大家省思，為了詐領保險金，殺害自己的配偶，故意用翻車的意外假象來詐領，這麼麻煩」，如何確定只讓陳氏受傷，自己唔好無缺，「有太多的能力無法控制的」，檢察官結束後拿到獎金，證人也拿到檢舉獎金，「只有李泰安，從被害人家屬變成被告，家破人亡」。

▼列車當時翻覆狀況，前面的火車頭、十、九、八車都摔落到山坡下。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，）

 ▲列車當時翻覆狀況，前面的火車頭、十、九、八車都摔落到山坡下。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
50歲男呼吸衰竭「咳出一根人蔘」！　震撼照曝
逆子稱打火機不慎掉落燒死8親人　火調專家打臉：不可能！
輪胎行縱火滅門害8死！　陳彥翔拔管甦醒了
快訊／許藍方公開帳戶餘額！　3點聲明反擊
快訊／情侶車上爭吵　妙齡女腹部中3刀不治
快訊／鐵道局施工出包！懸鋼吊掛碰撞圍籬　驚險擦撞區間車
快訊／烏來釣客被沖走！　尋獲已無呼吸心跳
女大生20歲出道拍AV　引退當作家！還入圍最高榮譽芥川賞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場　一堆人都遇過

重案回顧／兄弟檔搞軌「注射蛇毒殺越南妻」詐保！律師5疑點還清白

快訊／鐵道局施工出包！懸鋼吊掛碰撞圍籬　驚險擦撞區間車

台中兒童疫苗快打站登場　盧秀燕估每站可打500-1000人

「嚴峻一關已過」陳其邁罕見停開防疫記者會　BA.4、BA.5各有1例

連7天太陽露臉！4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

逛好市多「一回頭錢包被偷走」　手法曝光！苦主炸樓：報警也沒用

演算法霸權衝擊數位社會　世新傳管研討會全方位探究疫情下學術趨勢

台東地牛翻身「323大地震餘震」　氣象局曝已震111次

許藍方戶頭剩7千多元「沒錢續聘律師」　他嘆：時間點搞錯了

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場　一堆人都遇過

重案回顧／兄弟檔搞軌「注射蛇毒殺越南妻」詐保！律師5疑點還清白

快訊／鐵道局施工出包！懸鋼吊掛碰撞圍籬　驚險擦撞區間車

台中兒童疫苗快打站登場　盧秀燕估每站可打500-1000人

「嚴峻一關已過」陳其邁罕見停開防疫記者會　BA.4、BA.5各有1例

連7天太陽露臉！4縣市亮高溫燈號　這縣市飆36度

逛好市多「一回頭錢包被偷走」　手法曝光！苦主炸樓：報警也沒用

演算法霸權衝擊數位社會　世新傳管研討會全方位探究疫情下學術趨勢

台東地牛翻身「323大地震餘震」　氣象局曝已震111次

許藍方戶頭剩7千多元「沒錢續聘律師」　他嘆：時間點搞錯了

第29個服務據點！民眾黨金門聯絡處開幕　柯文哲跨海出席

縱火殺8至親！逆子辯非故意縱火　高大成譏：買汽油要喝的嗎？

美國視「台灣牌」打壓中國　解放軍中將警告：非常危險

謝金燕睽違7年無預警公布好消息！　興奮預告：會帶媽媽一起去

范冰冰分手3年爆新戀情！摸男友凸肚「被親小手」對方身分被挖出

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場　一堆人都遇過

少時回歸倒數！成員髮色變了　成果照曝光⋯潤娥甜讚：唉唷很美

年輕人更容易腦霧！澳研究：20%長新冠患者喪失記憶超過1年

KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團　警噴辣椒水壓制...逮19男女

富國最低！日本每百萬人僅246例染疫亡　專家曝「成功抗疫3關鍵」

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

陳彥翔妹妹「6年前PO高大成文章」：支持死刑

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

輪胎行縱火和台南妻弒夫　律師曝共通點

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

OL自認天選之人上班都不戴　結果確診了

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

逛好市多「錢包被偷走」！苦主炸樓：報警也沒用

台東發生4.4地震　最大震度3級

他拍照諷警車「停在機車道」

更多熱門

相關新聞

情人節教唆小王殺夫！惡妻「靈堂前飲酒作樂」

情人節教唆小王殺夫！惡妻「靈堂前飲酒作樂」

2011年宜蘭發生一起教唆殺夫案，30歲的早餐店老闆娘黃郁玲為了奪取公公贈與的透天厝及千萬保險金，竟在七夕情人節當天教唆19歲的情夫黃乃文謀殺親夫李建穎！犯案後，竟還在亡夫靈堂內與多名男子飲酒作樂，冷血態度令人髮指。

蘇友辰／何時能了的蘇建和冤案

蘇友辰／何時能了的蘇建和冤案

重案回顧／泰安休息站轟動全台！他16年來堅信搞軌案是百年冤案

重案回顧／泰安休息站轟動全台！他16年來堅信搞軌案是百年冤案

重案回顧／百年奇案無直接證據 判兄弟檔搞軌殺越籍女

重案回顧／百年奇案無直接證據 判兄弟檔搞軌殺越籍女

重案回顧／掐死女友、雙胞兒塞洗衣機悶斃！狠父：不後悔

重案回顧／掐死女友、雙胞兒塞洗衣機悶斃！狠父：不後悔

關鍵字：

重案回顧南迴搞軌案冤案我在案發現場李雙全李泰安

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

面試官問「兩口呂、三口品，五口呢」？他神回秒錄取

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面