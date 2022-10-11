ETtoday《我在案發現場》入圍卓新獎　用聲音帶你走進法庭參與審判

▲備位國民法官陳豐德宣誓。（圖／司法院提供）



記者周依儒／綜合報導

卓越新聞獎基金會今日公布第21屆卓越新聞獎入圍名單，「東森新媒體ETtoday」的Podcast節目《我在案發現場》製作的「國民法官」專題，入選「Podcast新聞節目獎」，國民法官專題由創新中心與網新中心同仁合作，讓主持人陳豐德直接進入國民法官模擬法庭，擔任「備位國民法官」，參與一起「轉讓禁藥致死罪」的審判與判決，從宣誓、交互詰問到宣判罪刑，讓聽眾們透過耳機，彷彿親歷現場走上法檯參與審判。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對司法不盡如人意時，法官成了眾失之的，而我們除了喊「恐龍法官」外，還能有什麼作為？為期2天的模擬庭，採用真實案件，並提供該起案件的真實卷證、照片、鑑定報告等等，沒有專業法律背景的國民法官們必須在短短2天內將這些資料消化完畢，並決定被告的罪證、刑期等，更讓這個制度添上一筆可否上路的不確定性。除了親自走進現場外，節目也親自訪談司法院犯罪廳廳長與國民法官專庭法官，綜合審判當天豐德與其他國民法官所認為的制度缺點、擔憂，請法官直接解答大家心中的疑問，不僅走入現場、提出疑慮，也讓議題延伸尋找解答。

主持人豐德表示，這次的國民法官透過Podcast，讓聽眾們能有更不一樣的「沉浸式體驗」，並親自體會未來若你我當上到國民法官通知時所會遇到的狀況，這次國民法官特輯播出時也獲得滿滿迴響，不少聽眾一邊收聽、一邊寫下滿滿筆記，充分審酌後做出最終評議，很高興精心準備的作品也能獲得評審肯定。

第21屆卓越新聞獎共有877件參賽作品報名，經評審評選，有93件新聞作品脫穎而出進入決選，角逐17個新聞專業獎項。主辦單位將於11月15日下午2點於誠品生活松菸店表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）公布得獎名單並頒獎。