2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

▲今天水氣仍偏多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風，基隆市、新北市大雨特報！氣象專家吳德榮表示，周五、周六偏乾的冷空氣南下，周六晚至周日晨因強輻射冷卻加持，將短暫觸及「大陸冷氣團」定義（台北氣象站低於14度）。

中央氣象局今晨發布「大雨特報」，東北季風及南方雲系影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局也對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆及桃園至彰化地區亦有強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天水氣比較多，東北季風加上南方水氣影響，基隆北海岸、東北部和大台北山區可能有局部大雨，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，西半部山區偶爾有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周三依舊東北季風影響，水氣稍少一些，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸和東北部有局部大雨機率，其他地區多雲到晴；周四、周五東北季風減弱，溫度回升較明顯，各地多雲到晴，大台北、東半部和恆春半島有局部短暫雨。

陳伊秀分析，周六東北季風又增強，北部、東北部轉涼，其他地區早晚較涼，水氣不多，各地晴到多雲，僅花蓮、台東有些零星降雨；周日、下周一各地晴到多雲，東半部偶爾零星降雨。

至於低溫部分，陳伊秀提醒，周日、下周一由於水氣少，清晨有輻射冷卻作用，中部以北低溫14度、南部16度、花東17度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周五、周六另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至周日晨因強輻射冷卻加持，將短暫觸及大陸冷氣團定義；周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫大幅回升；各國最新模式皆顯示，未來10天冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。