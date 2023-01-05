新北議會藍綠為專案報告流會互轟！　侯友宜：尊重議員言論及規定

▲新北議會藍綠為專案報告流會互轟。（圖／新北國民黨團提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會昨日召開第四屆第一次臨時會，審議112年度總預算案，民進黨新科議員們希望新北市長侯友宜進行專案報告，說明預算審查，不過侯未出席，遭綠營批「藐視議會」。侯對此表示，尊重議員言論、尊重議事規定、尊重所有議員和議會的決議。

新北市新科議員卓冠廷昨在臉書痛批，為了護航侯友宜不用到議會做一個二十分鐘的報告，國民黨竟要提前放年假，直接連預算都不審了。這麼簡單的要求，連很多無黨籍、國民黨的議員在現場都認同願意支持。但市府直接放假，國民黨議員也直接放假，侯友宜直接不用面對民意。這樣議會還有什麼監督功能？侯友宜有空頻頻找郭董「郭侯會」，難道沒空來市議會出席「臨時會」？

侯友宜表示，會期中已經將預算詳細跟議員報告，尊重議員的態度表述，尊重議事規則，但最重要還是要尊重所有的議員、議會的決議。

媒體追問，有議員認為沒有到議會報告是藐視議會、藐視市民，無心市政因為想選總統？侯友宜指出，有相關議事規定做為大家一起遵循的規則，議事規則已經講很清楚，相關預算已經報告而且有錄影、錄音，有很清楚說明，少數剩下幾筆預算還沒通過，請議會可以詳細做好監督，尊重議員的發表言論，也尊重議事的相關規定。

