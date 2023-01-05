阿米們快看！限量2千本「防彈少年團寫真集」來了　超商獨家開賣

▲萊爾富獨家開放預購「2022 The Fact BTS寫真集特別版」，全台限量2000本。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

阿米們快看過來！就有超商獨家開賣「2022 The Fact BTS寫真集特別版」，全員合體換上全黑晚禮服、繫上領結亮相，即日起開放預購，全台限量2000本，售完為止，且購買寫真集還要再送1張大海報，粉絲們千萬別錯過。

萊爾富宣布開賣「2022 The Fact BTS寫真集特別版」，即日起至2/28止開放門市預購，全台限量2000本，售完為止，預購付款完成會拿到1張取貨憑證，預計3/14即可至原門市取貨。

▲購買寫真集再加碼送1張大海報。



今年BTS防彈少年團迎來出道第10周年，同時也是防彈少年團大哥JIN入伍前，難得全員合體且別具意義的珍藏寫真書，內容收錄146頁畫報、52頁別冊附錄、迷你海報、照片卡等，還要特別多送1張52x36cm的大海報，阿米們絕對要收藏。

▲7-11將在大台北地區800間門市開賣限量「香水草莓」 。（圖／7-11提供，下同）

7-11於實體門市、線上i划算平台販售新鮮盒裝香水草莓，自1/9起於大台北地區800間門市限量開賣與台塑有機農場合作的盒裝「台塑有機草莓」，每顆草莓吃起來都酸甜多汁。

▲7-11門市也有其他鮮切水果可挑選。

線上則於「i預購」、「i划算」兩大數位平台開賣，特選苗栗大湖香水草莓，分為中果與大果，每顆都香甜可口，大果更滿足！第一波於2022年12月上架產銷履歷的香水草莓，限量開賣5分鐘內上千盒即搶購完畢，第二波預計2023年1月中旬開賣。

另外，農曆新年將至，7-11也特別與農糧署合作，推出個人化份量的產銷履歷鮮切水果與9款可以在門市方便取貨的產銷履歷水果禮盒，包含台東鳳梨釋迦、嘉義茂谷柑、卓蘭巨峰葡萄、高雄雪麗蜜棗、屏東火龍果、梨山雪梨、台中椪柑、屏東黑珍珠蓮霧及美濃橙蜜香蕃茄，送禮自用皆適合，且即日起於門市團購群組一次購買4盒即享9折。