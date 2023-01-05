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超商新春「4大服務」搶先看！免費玩刮刮樂送iPhone、半價租行動電源

▲▼超商4大新春新服務。（圖／7-11提供）

▲7-11推出新春「4大新服務」，購買數位紅包就加贈點數。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

為迎接邊境解封第一個農曆春節到來，就有超商整合線上、門市推出「4大新服務」，其中，只要你是會員就能每日免費玩刮刮樂，有機會抽中iPhone 14、Airpods pro 2等大獎，另外，出遊絕對少不了行動電源，該超商也祭出租借第1小時半價優惠。

7-11推出最新4大數位服務，首先為OPEN POINT APP「雲端開心卡」可跨13大品牌、近8000個通路據點使用，而7-11將在1/8起至1/31止推出「買數位紅包加贈點活動」，任選200、600、1000任一種數位紅包面額，皆會回饋10%OPEN POINT點數，且數位紅包還能隨時隨地轉贈親友。

OPEN POINT APP「新春開運 錢兔似錦」刮寶趣自即日起至1/31止登場，每位會員每日可免費刮刮樂1次，有機會刮中長榮航空哩程35000哩、iPhone 14、Airpods pro 2、1萬點OPEN POINT點數等多項大獎，總價值上千萬；若想增加中獎機會可使用個人OPEN POINT點數，扣除2點兌換1張刮刮卡、扣除10點兌換6張、扣除100點兌換60張，每日兌換無上限。

▲▼超商4大新春新服務。（圖／7-11提供）

▲即日起租借ibon行動電源可享「第1小時半價」優惠。

ibon則是有「線上宮廟祈福」，即日起至2/5止，攜手台中鎮瀾宮、鹿港天后宮、台南大天后宮3大宮廟，推出安太歲、光明燈祈福套票組合每套1888元；另外，超過4000家7-11門市提供ibon行動電源租借服務，即日起至1/31止還有租借優惠，只要輸入「2023CNY」即享租借第1小時半價，再送限量36000份抽獎券，有機會抽中最大獎10000元7-11數位禮券。

大潤發嘉義店自去年10月起開始改裝，經過90天的「修容」，今（5）日起正式開幕，只要來大潤發就能一次逛到三井3C、大樹藥局、日藥本舖、宜得利家居、IKEA等多間品牌，其中3間店中店三井3C、大樹藥局、IKEA的商品都可共同在大潤發櫃台結帳，更加便民。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發嘉義店全新裝潢，開幕期間姓名有「大、潤、發」任一字或身分證尾數有「1、5」，消費滿額送好康福袋。（圖／大潤發提供，下同）

IKEA嘉義店為賣場內的新型態店中店，600坪的空間，可買到全品項8500項的家飾、家具；至於美食區則有21風味館、石二鍋、兩餐、洋城義大利餐廳等，各家於指定日消費就送美食招待券，讓民眾不僅可以買好買滿，更能在購物之餘擁有填飽五臟廟的輕鬆空間。

▲▼大潤發嘉義店全新裝潢開幕。（圖／業者提供）

▲大潤發嘉義店引進全球首間IKEA店中店。

為慶祝大潤發嘉義店重新開幕，即日起至1/23止，大潤發會員當日消費滿1000元(當日可累積、限同會員卡號)，只要身分證尾數為數字1或5，或是姓名中任一字有「大、潤、發」者，即可領取福袋1個及大潤發手工18吋PIZZA 159元優惠券1張；同步還有單筆消費滿1000元可獲得1次抽獎機會，無次數上限，買愈多中獎機率越高；1/7、8再加碼單筆消費滿2000元(含)以上送9折現金抵用券。

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