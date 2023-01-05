補班小確幸快收下！超商美式、霜淇淋「買1送1」　限時3天衝了

▲全家限時3天大杯特濃美式買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這周補班不憂鬱！全家於全門市祭出限時3天「大杯特濃美式買1送1」、「霜淇淋買1送1」優惠，把握機會揪同事衝一波。另，OK mart也有連2天「大杯美式／拿鐵買2送2」好康，通通在明（6）日就能開喝，不能放過。

全家補班咖啡優惠來了，1月6日至1月8日於全門市推出「Let’ s Café大杯特濃美式買1送1」（冰熱任選）、「Fami!ce全家霜淇淋買1送1」（口味不限），提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲OK mart限時2天爽喝美式、拿鐵買2送2。

另，OK mart也有補班咖啡優惠，1月6日至1月7日連2天於全門市爽喝「大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，還有黑糖系列飲品包括「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」享單杯7折好康；期間OK mall雲端商城也推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10」，等於每杯咖啡最低只要22元起。

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