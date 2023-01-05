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快收下！　超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart限時2天爽喝指定咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為開心度過10天的農曆春節，本周六（1月7日）必須補班，為讓上班族們補班不憂鬱，OK mart全門市特意祭出限時2天「大杯莊園級美式／拿鐵、濃厚系美式／拿鐵買2送2」優惠，加碼還有指定黑糖系列飲品爽喝單杯7折好康，先筆記再說。

OK mart補班咖啡優惠來了，1月6日至1月7日連2天於全門市爽喝「大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，還有黑糖系列飲品包括「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」享單杯7折好康；期間OK mall雲端商城也推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送10」，等於每杯咖啡最低只要22元起，通通不能放過。

▲▼萊爾富最新兔年咖啡杯。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富補班限定喝1元咖啡。

另，萊爾富也祭出連3天補班限定「特濃咖啡加1元多1杯」優惠，品項包括Hi Café系列的大杯特濃美式及大杯特濃拿鐵，最高下殺5.1折，平均每杯特濃美式咖啡只要28元、特濃拿鐵咖啡33元，且冰熱任選，1月6日至1月8限時開喝。

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