春節24處省道易塞！搭車只要半價　衝花東「交通＋租車雙重優惠」

▲連假期間搭乘客運票價可打折。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

112年春節連續假期即將到來，公路總局預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，連假期間搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠，搭乘北花線還有4人同行1人免費、回程折抵200元、租車現省200元等優惠。

公路總局預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及廟宇參拜熱點等，除預判尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠。（圖／國光客運提供）

公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部區域之民眾，公路總局推出東部優惠專案，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退。

目前東西部客運總計提供7萬班次及231萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至112年1月3日國道客運總計售出1萬5,249張，佔可售張數6.34%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂。