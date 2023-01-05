預估車流達64萬輛次！　春節免陷車潮...台東交通攻略搶先看

▲▼台東縣府召開會議，針對春節期間自1月20日起實施交通管制計畫 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為紓解農曆春節期間交通順暢，台東縣警局與相關交通單位協調後，將於1月20日（農曆12月29日，週五）至1月29日（農曆正月初八，週日）二十四時止一連10天，實施春節期間加強交通秩序維護及疏導管制計畫，其中台東市中央市場周邊路段，將實施交通管制措施，台9線南迴公路禁行砂石車。

有鑑於往年春節期間，返鄉人潮及外地遊客駕駛自小客車湧入台東，將造成交通維護的問題，台東縣警局於今(4)日上午循往例特別邀集各相關單位召開交通疏導協調會，由縣警局長葉超鴻主持，並制訂相關交通維護及疏導管制措施：

（一）南橫公路台20線省道（臨105便道）梅山口至向陽路段（計47公里），春節連假期間每日7時至14時開放進入通行，14時後禁止進入，17時全線淨空，目前僅開放小型車及機車進入，大客車、大貨車、自行車及行人禁止進入。

（二）台9線南迴公路（金崙至壽卡）1月20日至1月29日計10天，每日上午7時至10時及16時至19時兩時段，禁止砂石車由台東往高雄行駛。同時，台9線、台11線、縣道197號及台東市區部分路段，砂石車與混凝土車輛禁行。另，金崙大橋於連假期間，北上車輛禁止在北端路口左轉，金崙社區所有車輛於管制時段禁止於北端通行（客運除外），一律由阡仔崙橋南下，於金崙大橋南端出口後再行北上或南下。

另外，為因應年節購物人潮，維護行車順暢、紓解停車問題，1月19至21日上午6時至下午18時，於台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段，實施道路管制，雙邊禁止小型車以上進入，但機車可進入依序停放。

為避免引起交通壅塞，縣境內各項道路工程也應於春節假期1月7日（星期六）起至2月5日（星期日）禁止挖掘道路、1月20日至29日春節期間停工，停工前包商需整平道路，並縮小施工範圍及設置交通安全警告標誌。

另外，請縣各飯店業者、東河外環道、富岡等地區知名商店業者，於春節假期視交通狀況派遣員工協助交通疏導，並提供停車空間供民眾使用，以利行車順暢。

縣警局針對知本溫泉、小野柳、鯉魚山、初鹿牧場、三仙台、縱谷地區、南橫沿線及太麻里市區外環道、南迴公路沿線，已指示各分局主動協調風景區管理單位，妥善規劃停車空間及指示標誌，並請縣府配合協調開放市區公有空地等閒置空間，以及春節期間旅館業者提供停車空間，提供民眾停車，以紓解停車問題，富岡漁港旅客上下船碼頭區域將淨空禁止停車，港區聯外道路、東56線道路及周邊道路，請協助設置相關導引標示，以紓解交通。

對花蓮與高雄間往來過境車輛，縣警局將疏導山線由太麻里鄉荒野轉入知本、大南橋及中興路通行、海線由台東市外環道或其他道路通行、關山與成功之車流則疏導由馬亨亨大道通行，以避免通過市區，造成交通瓶頸，縣警局也請民眾或遊客屆時收聽警廣廣播、多使用「台東即時交通資訊網」(http://trafficweb.ttcpb.gov.tw/)，了解即時交通影像狀況，並遵守員警交通管制。

縣警局指出，台東縣已成為國內旅遊熱門首選及適逢各級學校寒假期間，預估春節連續假期車輛將逾64萬輛次，且連假單日最大車流量將出現在年初四（1月25日）、初五（1月26日）達到最尖峰。