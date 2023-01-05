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南韓總統室嗆：考慮撕毀《平壤共同宣言》　重啟對北韓心戰廣播

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲ 尹錫悅考慮中止文在寅時期簽下的兩韓協議。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓無人機去年12月底闖入南韓領空，南韓總統尹錫悅4日才警告，北韓若再度侵犯南韓領土，不排除撕毀《919軍事協議》，5日再度撂狠話表示，正考慮中止《平壤共同宣言》效力，未來可能重啟對北韓心戰廣播。

總統室核心人士5日向《韓聯社》透露，「和《919軍事協議》有關的其他協議也需要討論，根據情勢變化中止南北協議書效力屬於我們的主權」，而《919軍事協議》實際上是《平壤共同宣言》的附屬協議。

南韓前總統文在寅2018年9月19日出訪北韓，與北韓領導人金正恩舉行兩韓峰會，簽署《平壤共同宣言》，時任南韓國防部長宋永武與時任北韓人民武力相努光鐵當天也簽署《919軍事協議》。文在寅同年10月23日未經國會同意，直接使二份協議通過國務會議審議及批准，完成所有審批程序，當時受到在野黨強烈批評。

而尹錫悅如今考慮一口氣撕毀《平壤共同宣言》及《919軍事協議》，分析認為原因在於二者內容緊密相連，《平壤共同宣言》中就寫入「徹底遵守及誠摯履行《919軍事協議》」等內容。

相較之下，南北韓領袖2018年4月27日簽署的《板門店宣言》不曾經過國會同意等審批程序，並不具有法律效力。總統室內部應是因此判斷，沒有必要特地中止其效力。

至於《平壤共同宣言》及《919軍事協議》究竟會完全撕毀或僅部分無效，端看尹錫悅政府的決定。若決定完全中止二份協議書的效力，必須通過國務會議議決才可頒布 。

另一方面，尹錫悅政府也傳出正考慮重啟對北韓的廣播、看板及傳單等心戰喊話。一旦《919軍事協議》被撕毀，南韓軍方就可在邊境使用擴音器喊話。

目前南韓《南北關係發展法》禁止所有違反兩韓協議的行為，尤其是在軍事分界線一帶對北韓播放廣播、使用看板或發放傳單，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下罰金。但若《919軍事協議》效力中止，相關罰則也形同失效。

►北韓無人機闖入「總統室禁飛區」！　南韓軍方終於改口承認
►南韓尹錫悅：若北韓再度侵犯領土　則考慮撕毀《九一九軍事協議》

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

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