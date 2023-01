普丁向大西洋部署「鋯石高超音速飛彈」　聲稱保護俄國免受威脅

▲普丁向大西洋部署「鋯石高超音速飛彈」。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)4日向大西洋派遣了一艘配備新一代高超音速巡弋飛彈的護衛艦,向西方釋出「俄羅斯不會在烏克蘭戰爭中退縮」的訊號。普丁還聲稱,「這種強大的武器,將可靠地保護俄羅斯免受潛在的外部威脅」。

根據《路透社》報導,普丁3日與國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)、「戈爾什科夫海軍元帥級」(Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov)護衛艦的艦長進行了視訊會議。

▲「戈爾什科夫海軍元帥級」(Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov)護衛艦上面搭載鋯石高超音速巡弋飛彈。(圖/路透)



普丁表示,「這一次,這艘船配備了最新的高超音速飛彈系統——鋯石(Tsirkon),我相信這種強大的武器,將可靠地保護俄羅斯免受潛在的外部威脅」。

普丁強調,這些武器「在世界上任何國家都沒有類似的東西」。俄羅斯先前還在烏克蘭使用了匕首(Kinzhal)高超音速飛彈。

俄羅斯、中國和美國正在競相開發「高超音速武器」,由於其速度(超過音速的5倍)和機動性,因此取得「高超音速武器」被視為獲得優勢的一種方式。