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普丁向大西洋部署「鋯石高超音速飛彈」　聲稱保護俄國免受威脅

▲▼普丁視訊視導俄軍新核潛艦成軍。（圖／路透）

▲普丁向大西洋部署「鋯石高超音速飛彈」。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導 

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4日向大西洋派遣了一艘配備新一代高超音速巡弋飛彈的護衛艦，向西方釋出「俄羅斯不會在烏克蘭戰爭中退縮」的訊號。普丁還聲稱，「這種強大的武器，將可靠地保護俄羅斯免受潛在的外部威脅」。

根據《路透社》報導，普丁3日與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、「戈爾什科夫海軍元帥級」（Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov）護衛艦的艦長進行了視訊會議。

▲▼「戈爾什科夫海軍元帥級」（Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov）護衛艦上面搭載鋯石（Tsirkon）高超音速巡弋飛彈。（圖／路透）

▲「戈爾什科夫海軍元帥級」（Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov）護衛艦上面搭載鋯石高超音速巡弋飛彈。（圖／路透）

普丁表示，「這一次，這艘船配備了最新的高超音速飛彈系統——鋯石（Tsirkon），我相信這種強大的武器，將可靠地保護俄羅斯免受潛在的外部威脅」。

普丁強調，這些武器「在世界上任何國家都沒有類似的東西」。俄羅斯先前還在烏克蘭使用了匕首（Kinzhal）高超音速飛彈。

俄羅斯、中國和美國正在競相開發「高超音速武器」，由於其速度（超過音速的5倍）和機動性，因此取得「高超音速武器」被視為獲得優勢的一種方式。

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