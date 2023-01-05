宋逸民夫妻0誠意！想讓大家閉嘴「拿出財務報表」　1行為網友更怒

▲在唸完聲明稿及數度鞠躬道歉後，宋逸民與陳維齡隨即離開會場，並不接受媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人宋逸民、陳維齡夫妻在4日上午召開記者會，回應連日來爆發的「藝起發光」教會糾紛，兩人臉色痛苦、愧疚一同現身道歉，也在記者會最後4度鞠躬道歉，就有網友認為，夫妻道歉沒誠意，而且「很演」，說了一堆卻沒有講到重點，如果真的被誤會了，為何不直接秀出財務報表，貼文掀起網友熱議。

有網友在PTT發文，「大家覺得宋逸民夫婦表現怎樣？」她認為夫妻表現非常沒有誠意，「要是我，早就亮財務相關報表，讓大家閉嘴」，而不是東講一句西講一句，「我都不知道他們開記者會要幹嘛」，經過此事件，她坦言，「我還是不要什一奉獻，我寧可把相同金額捐給需要幫助的人」。

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話鋒一轉，原PO提到，因為經濟狀況不好，20歲就在馬路發傳單打工，有個貨車司機總是很熱心，把她手上的傳單通通拿走，只希望她可以早點下班，「從此我就立誓，告訴自己有朝一日也要幫助窮人，哪怕我賺得不多」。

▲原PO認為夫妻沒誠意。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們也認為宋逸民夫妻沒誠意，「離開的前信眾都是祝福的，演也要演出來，離開講人家壞話這個太跳了」、「不給提問開什麼記者會，照稿唸...乾脆你PO文在臉書上，給大家看就好」、「欲哭卻無淚，尷尬」、「他們是演員，看來大家都忘了」、「他們亮不出來阿」、「做善事真的不需要亮大，低調地做，不就好了」。

宋逸民昨在記者會上表示，什一奉獻「是聖經的教導」，並非個人自創要用來洗腦的說法，各教會皆有此做法，教友奉獻也都是心甘情願，教會並沒有強迫規定，而會有個人專屬奉獻袋，是為顧及不想讓別人看到金額的需求，此外若有節稅需要，也都會開立收據，強調夫妻倆絕對沒有拿走一毛錢。