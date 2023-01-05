▲台南城市建設更進一步，虎尾寮污水下水道管線工程第二標竣工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲認為，污水下水道系統是都市進步與民眾生活品質的指標，儘管污水下水道的建設既吃力不討好又是看不見的工程，為改善市民居住環境衛生、提升生活環境品質並降低水域汙染，仍責成水利局積極持續推動污水下水道系統建設。

水利局表示，目前全台南市已建置柳營系統、官田系統、永康系統、仁德系統、虎尾寮系統、安平系統、安南區鹽水系統等7處下水道系統，每年平均投入14億元，其中，虎尾寮污水下水道系統共分為9標，集污範圍包括北區、東區（含平實、虎尾寮重劃區）整體涵蓋面積約670公頃。目前已完工2標管線工程，另1標分支管網工程施工中，1標分支管網及用戶接管工程發包中。

水利局說明，「虎尾寮管線工程第二標」，於2020年3月開工，並於2023年1月如期竣工，新建管線長度約2500公尺，管線分布範圍為東區小東路，東豐路，東和路、莊敬路、林森路三段等主次要道路，再沿線進入虎尾寮水資源回收中心，因管線施工是由主幹管至分支管再到用戶接管施工方式依序進行，因此「虎尾寮管線工程第二標」是後續各分支管及用戶接管標工程的重要前置作業，未來可供辦理接管戶數近1400戶，有效提升東區接管率，並使得污水建設加大步伐邁進。

黃偉哲市長最後表示，目前臺南公共污水下水道普及率由約19%提升至近26.3％、累計接管戶數約18.8萬戶、約增加5.6萬戶，預計2023年底預計普及率達28％、預計2027年底普及率達34％，未來各污水下水道系統工程建設完成後，將可提升台南整體居住環境衛生、改善河川水質並增加水資源再生利用，更可以進一步保障市民擁有健康舒適的高品質生活環境，希望民眾能夠配合市府推動污水下水道用戶接管建設，共同打造出更健康、更宜居的美麗城市。