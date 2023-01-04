每人最多拿6000！　網點名「這2類人」沒資格領

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國庫去年超徵4500億元稅金，行政院長蘇貞昌宣布，超徵的1800億將發放現金，而府院目前規劃，每人最多領6千元。這幾日網上熱議不斷，其中有兩類人也被狂點名，根本沒資格領。

一名網友在PTT發文怒指，「稅金超徵4500億，現在說要拿1800億出來發，沒繳稅金的廢物憑什麼可以領我繳的錢？」

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對此，鄉民們附和表示，應該「排富」與排除「沒繳稅的人」。不過，部分網友忍不住吐槽，「一堆0所得稅，證期交所很多的例子」、「消費稅不是稅？」「0所得稅仔：買東西有付5%營業稅辣」、「你繳多少？為啥我繳多的稅你用得到」、「我繳那麼多稅，被你少繳稅的拿去用」。

值得一提的是，府院初步規劃，每人擬發放現金6000元，並直接匯入民眾戶頭，需要全民的帳戶資訊，預估作業時間至少要1個月，因此最快要到2月底、3月初才能入帳。

另外，學者表示，首先要確定「不時之需」什麼情況會出現，以及要多少銀彈準備；還有「發還現金」的對象究竟是全民還是弱勢族群、要不要排富，都還要經過重重討論。而中經院副院長王健全也認為，發現金應該要以弱勢族群或者中低收入為主，才有雪中送炭的效果。