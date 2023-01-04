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中低收加碼爽領！他轟1類人「是不是賺爛了」　真相打臉：超嚴格

▲▼臨江夜市,通化夜市,鹹酥雞,夜市小吃（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院長蘇貞昌今宣布，每人發放6000元，預計年後入帳；不僅如此，更針對低收入戶、中低收入戶額外加碼。對此，就有網友質疑，無須繳稅的「偽低收入戶」不就賺爛了，然而此話一出，立刻被眾人打臉。

蘇貞昌稍早指出，除了每人發放6000元現金，並於年後入帳；中央也會把錢撥到地方，針對低收入戶、中低收入戶，再多發750元和500元，而這筆加碼的「新春紅包」，希望地方政府能加緊作業，讓符合資格的民眾，在農曆年前拿到。

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對此，就有網友在PTT不解直呼，「低收入戶的定義是不用繳稅的都算嗎？這樣我家巷口賣雞排賣到買幾棟房子的，是不是也算低收入戶阿？如果他們算的話，只領平均薪資的人是不是X民阿？」

對此，鄉民紛紛留言吐槽，「低收有規定啊」、「那你怎不去賣雞排？你最聰明阿」、「你可以去賣雞排啊」、「名下有好幾棟不動產就不是」、「除非那幾棟房子都不在自家人名下」、「中低收入認定很嚴格好嗎？然後只要有1年沒達標準，就馬上取消」、「你去看存款條件，把錢藏在非血親名下，也算是心臟大顆，而且賣雞排剛好現金最多，你以為現金不管？」「要藏錢只能藏兄弟姐妹，直系都會查」、「有不動產怎會有低收身分」、「中低收入戶有認定的條件」。

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

事實上，中低收入戶有一套嚴格的審核標準，第一步是看「收入」，同時不同縣市標準不一，而計算方式為「家庭總收入／全家人數／12個月」，若結果為「各縣市公告最低生活費」的1.5倍以下，才算符合。

第二步則是看「家庭財產」，其中包含動產及不動產，前者如存款、基金、股票等，後者則是土地、建物、農作改良物及相關權利皆是，且同樣是以「家戶」作為計算標準，所以是非常嚴格的。

至於「家庭人口」的部分，包括申請人本人、配偶、父母、子女；同一戶籍或共同生活的祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女等直系血親；以及認列綜合所得稅扶養親屬的納稅義務人。

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