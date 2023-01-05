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不只CNN！台灣「行人地獄」瑞士也認證：走斑馬線都會身亡

記者黃翊婷／綜合報導

美國有線電視網（CNN）日前報導點出台灣交通險象環生，如同行人地獄，恐不利觀光發展，引發國人議論。立委王婉諭表示，不僅CNN這樣評論，就連瑞士外交部的旅遊建議都特別點出要注意台灣繁忙的交通，「一不小心走在斑馬線上都會身亡」。

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣交通被CNN評比為「行人地獄」。（示意圖／記者李毓康攝）

王婉諭4日在臉書PO文表示，瑞士外交部官網對於台灣旅遊的評價是，「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在斑馬線上都會身亡。」近日她看到臉書粉專「美麗國度的背後：你不知道的瑞士」分享的文章，談及瑞士與台灣的交通差異，自己也相當有感，大家總說歐洲國家普遍比較重視行人路權，去年她到瑞士出差，發現一走近斑馬線，汽車駕駛在好幾公尺外就會開始減速，真的跟台灣很不一樣。

▲▼瑞士外交部示警，「台灣的交通具攻擊性」。（圖／翻攝自瑞士外交部官網）

▲瑞士外交部示警，「台灣的交通具攻擊性」。（圖／翻攝自瑞士外交部官網）

王婉諭說，瑞士的道路規劃也跟台灣不同，瑞士以前每年有上千人死於交通事故，因此透過公投將人行道及自行車道納入憲法，這也是全球第一個這麼做的國家，入法之後政府積極落實，才有如今的樣貌，走在日內瓦市區，人行道、自行車道很寬又很普遍，好走又舒適，反觀台灣，行人要在騎樓、人行道、車陣間穿梭，還不時會遇到階梯、斜坡、路障，就像障礙賽一樣。

王婉諭強調，前陣子審前瞻預算，她已要求交通部及內政部必須更積極推動行人安全改善，將人本交通的理念落實在政策當中，希望在新的年度中央與政府都能拿出決心和魄力，洗刷「行人地獄」汙名，也希望未來世界各國能這樣描述台灣的交通，「有著安全、友善的交通環境與駕駛行為，是值得所有人造訪的國家。」

#行人路權　#兒童安全 2022年聖誕節前幾天發生一件交通事故，瑞士蘇黎世一位五歲幼稚園男孩上學時，被撞身亡。這則新聞引起了許多關注，連續多則後續報導，包括民眾在事故發生處哀悼；在事故發生前男童父母已提醒學校這條路線不安全；附近居民一起靜...

美麗國度的背後：你不知道的瑞士發佈於 2023年1月2日 星期一
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