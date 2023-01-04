台灣是行人地獄！　王婉諭曝「瑞士考察」人行道美照：好走又舒適

▲立委王婉諭前往瑞士考察，拍下當地的「好走又舒適」的人行道美照。（圖／取自Facebook／王婉諭）

記者林彥臣／綜合報導

瑞士外交部在官網上對於台灣的旅遊示警顯示，「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」不但引發許多網友的討論，立委王婉諭也對此在臉書發文，要求中央與地方政府拿出魄力，洗刷台灣「行人地獄」汙名，並且在臉書上PO出去瑞士考察「好走又舒適」的人行道美照。

王婉諭在臉書上發文表示，「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」這段話是瑞士外交部官網上，對於台灣旅遊的評價。

王婉諭指出，大家總是說歐洲國家普遍比較重視行人路權，去年她到瑞士出差時，就在過馬路時「用力看」...只要一走近斑馬線，汽車駕駛會從好幾公尺外就開始減速，真的跟台灣很不一樣！

▲王婉諭說，當她去到瑞士考察，過馬路時都很「用力看」。（圖／取自Facebook／王婉諭）

王婉諭進一步分析，瑞士的道路規劃也跟台灣不同，瑞士過去每年有上千人因交通事故死亡，然而瑞士也是全球第一個透過公投將人行道及自行車道納入憲法的國家，入法後政府積極落實，而有了現今的樣貌。

王婉諭說，走在日內瓦市區，人行道、自行車道很寬又很普遍，好走又舒適；不像台灣，行人要在騎樓、人行道、車陣間穿梭，還不時會遇到階梯、斜坡、路障，就像障礙賽一樣，「去過瑞士、丹麥之後，我常在想台灣要怎麼變得更好」。

王婉諭指出，前陣子審前瞻預算，她也要求交通部及內政部必須更積極推動行人安全的改善，將人本交通的理念落實在政策當中。

王婉諭強調，「新的年度，我希望中央與地方政府都能拿出決心與魄力，洗刷『行人地獄』汙名，也希望未來世界各國能這樣描述台灣的交通：「有著安全、友善的交通環境與駕駛行為，是值得所有人造訪的國家。」