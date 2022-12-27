嘆恩恩案報告「沈痛」　王婉諭喊話侯友宜：勿用場面話回應咎責

▲立法委員王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

監察委員蘇麗瓊等3位監委於今年8月啟動調查新北市中和染疫病逝男童「恩恩案」，27日監察院公布調查報告，列出新北市府及衛福部六大缺失。對此，立委王婉諭感嘆，該報告令她心情沈痛，種種政府機制的失靈，造就了恩恩的早逝，呼籲新北市長侯友宜不要再用「侯侯做代誌」的場面話，回應家屬與人民咎責的聲音。

王婉諭今日透過臉書發文表示，監察院調查報告中明確羅列六點疏失，指出恩恩父母在事發當下明確遵循政府所訂定的指引，卻無法獲得有效的協助，包括新北市消防局雖依據消防署規定修正「新北市消防應變指引」，卻未同步修正「處理流程圖」並明確佈達，導致一線人員仍依循舊的流程處理；同時，新北市衛生局與消防局兩邊聯繫時效率不彰，重複詢問個資等情形，即使並非人員故意延宕，相關單位也難辭其咎。

王婉諭透露，衛福部感控措施疏於考慮兒童的特殊狀況，也未參照聯合國的指引，凸顯出兒童醫療長期未受執政者重視，以及兒童醫療資源相對不足的情形，「種種政府機制的失靈，造就了恩恩的早逝，是這個社會還不夠好，沒能守護更多孩子平安長大。」

王婉諭感嘆，從恩恩案的發生到媒體報導後，不只台灣，也有其他國家因此調整兒童確診後的處置措施，保護更多兒童的生命；因此，她希望監察院公布糾正報告後，相關單位能秉持謙遜、自省心態，重視兒童醫療權益，避免下一個悲劇。

王婉諭強調，新北市府在事發後一再喊出「依法行政」、「與中央指引相同」說詞，但是這顯然與監察院調查結果不符，面對家屬追查真相、了解事件經過時，粗糙的對應態度與手法，更應該深切檢討，並好好向大眾說明，呼籲侯友宜不要再用「侯侯做代誌」的場面話，回應家屬與人民咎責的聲音。