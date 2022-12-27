　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆恩恩案報告「沈痛」　王婉諭喊話侯友宜：勿用場面話回應咎責

▲▼時代力量立法委員王婉諭等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立法委員王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

監察委員蘇麗瓊等3位監委於今年8月啟動調查新北市中和染疫病逝男童「恩恩案」，27日監察院公布調查報告，列出新北市府及衛福部六大缺失。對此，立委王婉諭感嘆，該報告令她心情沈痛，種種政府機制的失靈，造就了恩恩的早逝，呼籲新北市長侯友宜不要再用「侯侯做代誌」的場面話，回應家屬與人民咎責的聲音。

王婉諭今日透過臉書發文表示，監察院調查報告中明確羅列六點疏失，指出恩恩父母在事發當下明確遵循政府所訂定的指引，卻無法獲得有效的協助，包括新北市消防局雖依據消防署規定修正「新北市消防應變指引」，卻未同步修正「處理流程圖」並明確佈達，導致一線人員仍依循舊的流程處理；同時，新北市衛生局與消防局兩邊聯繫時效率不彰，重複詢問個資等情形，即使並非人員故意延宕，相關單位也難辭其咎。

王婉諭透露，衛福部感控措施疏於考慮兒童的特殊狀況，也未參照聯合國的指引，凸顯出兒童醫療長期未受執政者重視，以及兒童醫療資源相對不足的情形，「種種政府機制的失靈，造就了恩恩的早逝，是這個社會還不夠好，沒能守護更多孩子平安長大。」

王婉諭感嘆，從恩恩案的發生到媒體報導後，不只台灣，也有其他國家因此調整兒童確診後的處置措施，保護更多兒童的生命；因此，她希望監察院公布糾正報告後，相關單位能秉持謙遜、自省心態，重視兒童醫療權益，避免下一個悲劇。

王婉諭強調，新北市府在事發後一再喊出「依法行政」、「與中央指引相同」說詞，但是這顯然與監察院調查結果不符，面對家屬追查真相、了解事件經過時，粗糙的對應態度與手法，更應該深切檢討，並好好向大眾說明，呼籲侯友宜不要再用「侯侯做代誌」的場面話，回應家屬與人民咎責的聲音。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場
快訊／蔡英文拍板！義務役延長到1年　月薪2萬6307元
快訊／議長選舉跑票　國民黨通過開除3人黨籍
快訊／蔡英文承認義務役恢復1年「無比困難的決定」：但我無可迴
快訊／國3隧道嚴重車禍！5車連環撞　女駕駛命危
LIVE／蔡英文親自說明「義務役改革」　睽違745天接受媒體
快訊／漫威男星來台！　登PLG跨年大戰
假鈔流竄對比圖曝！　受害外送員：別像我笨死了
快訊／恐怖畫面曝！救護車鳴笛　高中生沒剎車猛撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

快訊／蔡英文承認義務役恢復1年「無比困難的決定」：但我無可迴避

最新民調近6成5民眾擔心缺電　王鴻薇喊話：能源危機就是國安危機

快訊／義務役實領2萬320元　加保險餐費平基本薪資

對選舉不利？綠委支持恢復徵集1年義務役　「我們別無選擇」

LIVE／蔡英文親自說明「義務役改革」方案　睽違745天接受媒體QA

跟柯建銘致歉！　蔡易餘還原「戰犯說」：總召是黑暗騎士、我當小丑

蔡英文暌違745天終於受訪　徐巧芯酸：若沒選輸就繼續當「神隱少女」

義務役可大學4年內完成　立跪臥3射擊姿勢都要學

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

快訊／蔡英文承認義務役恢復1年「無比困難的決定」：但我無可迴避

最新民調近6成5民眾擔心缺電　王鴻薇喊話：能源危機就是國安危機

快訊／義務役實領2萬320元　加保險餐費平基本薪資

對選舉不利？綠委支持恢復徵集1年義務役　「我們別無選擇」

LIVE／蔡英文親自說明「義務役改革」方案　睽違745天接受媒體QA

跟柯建銘致歉！　蔡易餘還原「戰犯說」：總召是黑暗騎士、我當小丑

蔡英文暌違745天終於受訪　徐巧芯酸：若沒選輸就繼續當「神隱少女」

義務役可大學4年內完成　立跪臥3射擊姿勢都要學

辣妹女友豪贈千萬勞斯萊斯！C羅可愛反應曝　IG甜喊：謝謝我的愛

營養師傳授「冬日進補不發胖」5重點，湯先喝、吃米飯比吃麵線好

快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場

金賀呷！斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

等到了！超商「美式、拿鐵買7送7」爽喝　限時6天快買

泰國蘇美島出意外！外國遊客「摔下瀑布」　出動30多人緊急救援

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

台南市議長選舉跑票　國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

快訊／台中便當店氣爆大火！廚師臉部二度灼傷　延燒美廉社

最狂父愛！「為救血癌兒」法律老爸狂研讀醫學　論文竟登國際期刊

爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕　他羞喊：血壓飆高

政治熱門新聞

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

義務役延長1年「操很凶」　訓練項目曝

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

義務役變革牽動替代役制度　月薪同樣2萬320、取消研發與專長役

傳顏寬恒接任副市長？市府回應了

義務役可大學4年內完成　3射擊姿勢都要學

義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂台灣兵役70年變革

快訊／監察院公布恩恩案六大缺失　衛福部及新北市府各打五十大板

快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　模組化訓練內容曝光

義務役月領2萬320元　綠委喊加碼

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

更多熱門

相關新聞

恩恩案調查曝！他批侯市府一路說謊　「勝選了還要踐踏家屬到何時？」

恩恩案調查曝！他批侯市府一路說謊　「勝選了還要踐踏家屬到何時？」

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出。監委8月時啟動調查，27日監察院列出新北市府及衛福部六大缺失，對此，立委洪申翰表示，調查報告證實侯市府獨步創造「先找床位才能派車」流程，卻一路說謊，甚至稱不談恩恩案是怕社會對家屬咎責，「不可思議的邪惡，真是讓人想吐。」

光靠賴清德　難扭轉民進黨頹勢

光靠賴清德　難扭轉民進黨頹勢

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

快訊／「恩恩案」遭監察院糾正！　新北市府：全力配合中央步伐調整

快訊／「恩恩案」遭監察院糾正！　新北市府：全力配合中央步伐調整

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

關鍵字：

恩恩案侯友宜王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面