抱怨「沒吃到早餐」要索賠！飯店櫃台聽完理由爆氣：厚顏無恥

▲飯店業者被「不吃早餐」的奧客氣到，直呼無恥。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

遇到奧客真的讓人無法忍受！一名旅宿業者就抱怨，有客人到櫃台跟他討賠償，理由是沒吃到早餐，讓他覺得很疑惑，明明這幾天都有供應早餐，怎麼可能沒吃到，一問之下才知道，原來對方很早就出去玩了，所以沒吃到，聽完這個答案，他也爆氣開嗆「請問你自己不吃到底還要我們賠償什麼？」

一名旅宿業者在「靠北住宿2.0」發文表示，有天一位續住的客人到櫃檯問說「請問我們沒有早餐吃有賠償嗎」，他立刻查了早餐的狀況，「這兩天都是人數足夠開伙煮早餐的狀況，怎麼可能沒有早餐吃呢」，對方表示一大早就出門，所以沒吃到早餐，讓他聽了很傻眼，「所以說，你沒有早餐吃，是怪我們跟所有飯店裡面的表示都說得不夠仔細嗎？」

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原PO接著指出，入住時已經說了早餐供應時段為7：30~9：00，「請問你自己不吃到底還要我們賠償什麼？不要扯台灣其他飯店都有賠償的話，這麼厚顏無恥要賠償的你先把Agoda優惠扣掉的一千元給我啦！」

貼一出，不少網友也傻眼表示，「為什麼不找不含早餐的飯店⋯奧客！」、「真的是滿頭問號？這種人真的不知道問題出在自己嗎」、「自己的權益放棄了還要賠償，這是我第一次聽見耶」、「大概是第一次出門住飯店吧，還其他飯店咧....」