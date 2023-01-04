桃園推動農業生產補助　張善政：引入科技促農業升級

▲市長張善政聽取農業局「農業生產補助說明」專案報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政4日於市政會議，聽取農業局「農業生產補助說明」專案報告後表示，農業為桃園的重大產業之一，農業局提報的農業生產補助專案計畫，有各項農作生產相關補助計畫，除了提高產量、提升品質，也可降低農業生產成本，並透過補助相關農業生產、行銷、運銷及加工等設施，解決農業勞動力不足問題。

張市長指示農業局繼續落實各項農業生產補助專案計畫，鼓勵農、漁民投入農漁業工作，未來亦將推廣智慧農業應用，引入科技技術，讓桃園農業升級，幫助更多農民朋友。

張市長談到，農業生產不只是生產端的課題，也與行銷、運輸、輔導及販售相關，亦需要包括農委會、農糧署、漁業署、公所、農會、漁會、產銷班、合作社等單位共同合作，目前農業局已針對農業生產補助專案進行初步檢討，並進一步檢視各項補助計畫內容，後續將結合全市區公所、農會及漁會等單位持續推動相關補助計畫。

張市長指出，年關將近，為關心年前蔬菜運銷及菜價波動情況，他也將在農曆春節前一周擇期視察桃園果菜市場、關心菜農，期盼菜價維持平穩，讓市民享受良好蔬果供應服務。

農業局長陳冠義表示，桃園110年的農業產值達58億，農耕土地約3萬多公頃，尤其稻米常在全國評鑑中獲得第一；110年漁業類產值約5億7,711萬元，以內陸養殖為主；而在畜牧方面，110年產值達43億元，許多畜禽副產品也成為桃園亮點。

陳局長指出，以111年為例，市府透過作物推廣、人力及組織輔導、認證標章推廣、獲獎獎勵、產銷班資材補助、食農教育、行銷宣導交流、農機設施補助、農藥補助、肥料補助、稻穀運費及烘乾費補助、青農輔導及補助、生物災害防治、天災查報、保險推廣、畜牧場污染防治輔導、漁民生產補助等項目，協助農、漁民解決問題、提高收益。

陳局長說明，近年來透過市府補助，桃園農業在食品安全、產銷履歷及有機生產方面皆有相當效益；而在低耗水作物補助方面，也加強農業對抗氣候變異的損害，進而提升農業整體生存力。未來農業局將加強產銷履歷溯源及品牌經營，包括ISO22000、HACCP廠房建設及智慧農業應用，期盼強化桃園農業亮點。