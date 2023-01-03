視察角頭命案　桃園市長張善政：當街行兇駭人聽聞！

▲桃園市長張善政今天下午視察桃園分局，關心警方「黑人」郭信一命案偵辦進度。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園黑道角頭「黑人」郭信一遭槍擊命案，桃園市長張善政下午視察桃園警分局，關心警方偵辦進度，針對媒體關心槍手當接開槍，是否憂心治安問題時表示：「當街行兇的確駭人聽聞，但治安是長長久久的工作，最重要就是趕快把此案查到一定進展，我們要對桃園治安有影響與幫派賴以維生的行業，開始作有系統整理與清查。」

張善政今天臨時增加視察桃園警分局行程，媒體關心今天視察內容？張善政指出，今天到桃園分局，首先感謝局長許錫榮與桃園市警局同仁把此案作簡要報告，也代表所有市民關心此案進展，也對所有桃園警察同仁表達感謝，以答謝在跨年與農曆春節期間辛勞、給他們鼓勵，希望能夠讓此案子儘速往前推進、有所進展。

媒體關心槍手當街開槍，到現在還在逃亡，是否憂心治安幫派問題？張善政認為，當街行兇的確非常駭人聽聞，治安是長長久久的工作，最重要的工作就是趕快把此案查到一定進展，盡早水落石出。之後，我們要對桃園治安有影響的公司行業、幫派等，開始做有系統的整理與清查。

▲桃園市長張善政今天視察桃園分局，會後受訪時說明視察目的。（圖／記者沈繼昌攝）

媒目前整個調查進度是否陷入膠著？有掌握槍手可能已潛逃出境？張善政強調，這點現在不便評論，外界不要有太多臆測，我們放心把案子交給警察同仁去追查；案情部分不便評論，讓警察同仁發揮專業好好追查。