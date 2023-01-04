闖空門性侵8女逃22年！每次都留拭精衛生紙團　惡狼重判26年8月

▲警方追捕500萬現金竊嫌，意外逮回涉犯8起住宅竊案進而性侵被害人的「孤狼淫賊」涂明朗。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「孤狼淫賊」的慣竊涂明朗從2000年到2014年間，涉犯11件住宅竊案，並淫辱8位正好獨自在家的女性受害人，其中1人是女藝人的幫傭，涂男去年(2022年)再度現蹤闖空門，在1位富商家裡偷走520萬元，被檢警循線逮捕、羈押至今，由於涂男性侵後總將擦拭體液的衛生紙團留在現場，經採證比對無誤，台北地院依加重強制性交等罪合併判刑26年8月，可上訴。

現年60歲的涂男行竊地點以北市中山、大安與萬華等區域為主，且一向獨來獨往，平時睡在公園或廢墟，不使用手機也不跟親友聯繫，以免暴露行蹤，靠騎單車或走路方式勘查作案目標，在檢警辦案仰賴的科技監控措施前有如隱形人，因而從2000年到2014年屢次犯案都沒被逮。

不過涂男有亂丟垃圾的習慣，他在深夜或凌晨闖空門時，若遇到女子獨自在家，就會持刀威嚇或雙手掐頸制伏受害人性侵，且完事後會把仔細擦拭過體液的衛生紙團扔在現場，這14年間他犯下11件住宅竊案，有8位受害女子正好獨自在家、慘遭他淫辱，其中1人是藝人的幫傭。檢警每1件都從現場的衛生紙團驗出DNA，但苦無涂男的樣本可供比對而成懸案。

涂男在2014年後突然銷聲匿跡，直到去年(2022年)再度現蹤，去年4月間，北市1位富商放在忠孝東路住處的520萬元購地款被偷走，原本懷疑是熟人所為，但檢警從街道監視畫面發現竊嫌是在凌晨2點多爬牆侵入，一路過濾追蹤到宜蘭，幸運採集到DNA為證，接著繞了一大圈重回北市，去年5月逮到藏身廢棄軍營的涂男。

▲涉犯住宅竊案並性侵女藝人幫傭的「孤狼淫賊」涂明朗到案被羈押，因追捕時摔斷右腿，跛腳貼OK繃被送上囚車。（資料照／記者劉昌松攝）

警方並查出，去年1月間發生的北市2件住宅竊案，也是涂男趁夜爬窗潛入所為。涂男到案被羈押至今，他一度行使緘默權不肯吐實，後狡辯「做夢」夢到富商家裡有錢才去偷，但無法交代其中270萬餘元贓款去向，涂男被羈押至今。

更重要的是，經採樣比對DNA，確認涂男就是逍遙法外22年的採花大盜，且受害女子有些人當時還未成年，涂男對昔日案情避重就輕，僅坦承部分犯行，檢方起訴他涉犯8次加重強制性交等罪嫌，北院審結，合併重判涂男26年8月徒刑，可上訴。涂男去年所犯3件加重竊盜罪，另案被判刑2年4月，同樣可上訴。