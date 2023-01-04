　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖空門性侵8女逃22年！每次都留拭精衛生紙團　惡狼重判26年8月

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下最少9起性侵害案件的水果刀之狼涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方追捕500萬現金竊嫌，意外逮回涉犯8起住宅竊案進而性侵被害人的「孤狼淫賊」涂明朗。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「孤狼淫賊」的慣竊涂明朗從2000年到2014年間，涉犯11件住宅竊案，並淫辱8位正好獨自在家的女性受害人，其中1人是女藝人的幫傭，涂男去年(2022年)再度現蹤闖空門，在1位富商家裡偷走520萬元，被檢警循線逮捕、羈押至今，由於涂男性侵後總將擦拭體液的衛生紙團留在現場，經採證比對無誤，台北地院依加重強制性交等罪合併判刑26年8月，可上訴。

現年60歲的涂男行竊地點以北市中山、大安與萬華等區域為主，且一向獨來獨往，平時睡在公園或廢墟，不使用手機也不跟親友聯繫，以免暴露行蹤，靠騎單車或走路方式勘查作案目標，在檢警辦案仰賴的科技監控措施前有如隱形人，因而從2000年到2014年屢次犯案都沒被逮。

不過涂男有亂丟垃圾的習慣，他在深夜或凌晨闖空門時，若遇到女子獨自在家，就會持刀威嚇或雙手掐頸制伏受害人性侵，且完事後會把仔細擦拭過體液的衛生紙團扔在現場，這14年間他犯下11件住宅竊案，有8位受害女子正好獨自在家、慘遭他淫辱，其中1人是藝人的幫傭。檢警每1件都從現場的衛生紙團驗出DNA，但苦無涂男的樣本可供比對而成懸案。

涂男在2014年後突然銷聲匿跡，直到去年(2022年)再度現蹤，去年4月間，北市1位富商放在忠孝東路住處的520萬元購地款被偷走，原本懷疑是熟人所為，但檢警從街道監視畫面發現竊嫌是在凌晨2點多爬牆侵入，一路過濾追蹤到宜蘭，幸運採集到DNA為證，接著繞了一大圈重回北市，去年5月逮到藏身廢棄軍營的涂男。

▲▼曾性侵女藝人幫傭！「孤狼淫賊」遭收押　跛腳貼OK繃上囚車畫面曝。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉犯住宅竊案並性侵女藝人幫傭的「孤狼淫賊」涂明朗到案被羈押，因追捕時摔斷右腿，跛腳貼OK繃被送上囚車。（資料照／記者劉昌松攝）

警方並查出，去年1月間發生的北市2件住宅竊案，也是涂男趁夜爬窗潛入所為。涂男到案被羈押至今，他一度行使緘默權不肯吐實，後狡辯「做夢」夢到富商家裡有錢才去偷，但無法交代其中270萬餘元贓款去向，涂男被羈押至今。

更重要的是，經採樣比對DNA，確認涂男就是逍遙法外22年的採花大盜，且受害女子有些人當時還未成年，涂男對昔日案情避重就輕，僅坦承部分犯行，檢方起訴他涉犯8次加重強制性交等罪嫌，北院審結，合併重判涂男26年8月徒刑，可上訴。涂男去年所犯3件加重竊盜罪，另案被判刑2年4月，同樣可上訴。

ET快訊
第一位YouTuber「斗內金破千萬」是他！　PTT喊扯：罵
快訊／板橋女2天沒去上班　房東開門…她躺沙發睜眼死亡
這張千元鈔不要收！假鈔流竄全台　序號曝光
候選人政見發表　他15分鐘「全程靜默」只做1動作
幕後／全民發6千　蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝
闖空門性侵8女逃22年！　每次都留拭精衛生紙團
經典賽韓國隊30人名單出爐！　3大聯盟好手入列
人妻甜喊哥哥！　揪人夫衝摩鐵：下面X這麼小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

快訊／板橋女2天沒到餐廳上班　房東開門…驚見她躺沙發睜眼死亡

高雄奇葩停車格！正中間「卡這根」網全看傻　交通局火速出手了

僅靠失蹤者生前一句話　斗六警4個月搜索「讓無名屍歸根」

修路燈遭追撞！台南小貨車追撞工程車　駕駛滿身血意識不清搶救中

這張千元鈔不要收！假鈔集團流竄全台　序號暗藏「嘲諷密碼」　

竊電集團害台電損失1707萬！水電工曝「生意太好」被收押

要妻在原地等！失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器找到他

闖空門性侵8女逃22年！每次都留拭精衛生紙團　惡狼重判26年8月

就快到家！宜蘭女國中生遭砂石車輾命危　同學摺紙鶴集氣

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

快訊／板橋女2天沒到餐廳上班　房東開門…驚見她躺沙發睜眼死亡

高雄奇葩停車格！正中間「卡這根」網全看傻　交通局火速出手了

僅靠失蹤者生前一句話　斗六警4個月搜索「讓無名屍歸根」

修路燈遭追撞！台南小貨車追撞工程車　駕駛滿身血意識不清搶救中

這張千元鈔不要收！假鈔集團流竄全台　序號暗藏「嘲諷密碼」　

竊電集團害台電損失1707萬！水電工曝「生意太好」被收押

要妻在原地等！失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器找到他

闖空門性侵8女逃22年！每次都留拭精衛生紙團　惡狼重判26年8月

就快到家！宜蘭女國中生遭砂石車輾命危　同學摺紙鶴集氣

總說討厭學校？恐是「兒童憂鬱症」上身　專家揭4大核心現象

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

夫訂做「亡妻雕像」整尊擺客廳天天共處！　全因她生前1句話

想學網紅！帶3歲兒去日本玩...老公卻狠拒　網勸：享受2人世界

來台快閃14天！京都高人氣「龍漢堡」客座晶華　5款口味可選擇

福斯「首款電動房車」ID.7亮相　空間比Passat大、續航達700公里

新竹縣首座社宅「新湖好室」發包！　130戶預計2027年完工

楊志良／寧可現在要回超收稅金　不指望財政紀律嚴正化

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

路人跨年抬頭看101煙火　驚見旅館男女「窗邊連結」嗨翻：為愛鼓掌

社會熱門新聞

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

桃園角頭「黑人」被連轟6槍亡　背後原因曝光

國中女走斑馬線遭輾！嬤見卡車底崩潰

網紅女大生讓人夫吻鮑「荒淫裸拍」　正宮氣炸竟免賠

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

快訊／台南市正副議長涉賄選　邱莉莉50萬交保

蕭景田翻牆落跑　800萬交保現身

疑外來幫派遭阻　殺「黑人」立威

剛出世嬰毛髮旺盛　連救護人員也不忍

人夫5年激戰女同事270回　還寫小說PO網

即／國3寶山段「5車追撞起火」　全線封閉塞爆

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

更多熱門

相關新聞

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

北市一名開多元計程車司機鄭姓男子，搭載到一位喝醉的正妹女大生，涉趁酒醉睡著之際，停在路邊在車內強壓對方頭部為自己口交性侵得逞，此案一審依「乘機性交罪」判鄭男3年8個月，上訴後鄭男和女大生達成和解，並賠償完畢，高等法院認定有悔意，改判鄭男2年4個月徒刑、緩刑4年，不必入獄，還可上訴。

少女倒垃圾遭3男性侵　手腳綑綁丟井中

少女倒垃圾遭3男性侵　手腳綑綁丟井中

OL曝「曾在酒店上班」淪把柄　渣男逼訂房逞慾

OL曝「曾在酒店上班」淪把柄　渣男逼訂房逞慾

「催眠水」迷姦女健身教練！油漆工賠62萬判7年

「催眠水」迷姦女健身教練！油漆工賠62萬判7年

遭繼父性侵！少女報案又被警官性侵

遭繼父性侵！少女報案又被警官性侵

關鍵字：

慣竊涂明朗性侵闖空門強制性交逍遙法外

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

全民領錢了！最高拿15000元

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面