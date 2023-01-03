少女遭繼父性侵　赴警局報案又被色警「逼脫衣檢查」性侵

▲少女在警察局錄口供時，遭30多歲男警官威逼脫去衣物檢查私處。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名16歲輟學少女宣稱遭到繼父性侵，前往警局報案，怎知卻被30多歲男警官叫進房間之後，以檢查下體為由，強迫脫去衣物，性侵得逞，整個過程約30分鐘。這起事件引發關注，涉案警官已被逮捕。

綜合星洲日報、中國報報導，事發於12月28日傍晚6時30分左右，這名少女前往警局報案，控訴遭到繼父性侵。但就在警察局一間查案室內，30多歲的警長級查案官錄口供時，要求坐在椅子上的少女，讓他檢查下體，指示讓她把雙腿張開，方便進行檢查，最終性侵得逞。

受害少女指出，整個過程持續約30分鐘，接著警官讓她穿上衣服，告知案件調查還沒結束，要她之後再回來接受調查。消息人士透露，「嫌犯聲稱，要用來檢查少女的工具無法操作……雖然害怕，但少女當時也不敢反抗，只能任由對方以其身體，發洩獸慾」。

在事發3天後，她選擇報案處理，也被要求到警局錄口供，並帶往醫院接受檢查。當警方到事發現場調查時，在床單、枕頭套的地方發現精液。警察總長丹斯里阿克里沙尼證實，涉案檢官已被逮捕，但以案件調查進行中為由，並未透露更多細節。