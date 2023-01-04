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外勤警消「超勤加班費」調高　賴香伶曝一原因：基層看得到吃不到

▲台南市警局自12月15日起，分區實施端正警察風紀視導會議，由局長方仰寧親自主持，展現防制風紀案件的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外勤警消人員超勤加班費每人每月支領上限提高至1萬9千元。（圖／記者林悅翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院人事行政總處3日核定，自今年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費每人每月支領上限提高至1萬9千元。對此，民眾黨立委賴香伶4日指出，警察薪資由本俸、專業加給、警勤加給、超勤津貼等四項所組成，但警勤加給28年未調升，就算將超勤津貼上限調高，還是會因為薪點過低而「看得到吃不到」，呼籲人事行政總處立即研議調升警勤加給。

人事行政總處3日表示，內政部考量為維護外勤警消人員健康權，以及適度調高超勤加班費限額有助於激勵工作士氣，依司法院釋字第785號解釋保障警消人員健康權及加班合理補償，行政院核定自今年1月1日起，外勤警消人員超勤加班費每人每月支領上限提高至1萬9千元。

對此，賴香伶透露，警察薪資由本俸、專業加給、警勤加給、超勤津貼等四項所組成，但警勤加給28年未調升，就算將超勤津貼上限調高，基層同仁卻會因為薪點過低而「看得到吃不到」，直言該方案對於最基層的警察同仁而言，完全沒有抓到重點。

賴香伶指出，近期國內治安案件與警界高層風紀事件頻傳，加上常態性的繁瑣勤務以及要求績效的專案制度，深深影響基層警察同仁的士氣。政院核定「外勤警消人員超勤加班費調高至1.9萬」，本該為第一線同仁提升士氣，但因為警勤加給28年未調升，讓基層員警看得到吃不到。

因此，賴香伶呼籲行政院人事行政總處，應該要立即研議調升警勤加給，體恤基層的警察同仁，讓他們能得到最實質的回饋，而不只是讓高官領好領滿。

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