準新娘「從小住美國」嫌流水席！新郎妹戳破假掰內幕　網：尷尬了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名準人妻不滿婚宴要辦流水席，氣罵夫家「是鄉下人」，眼看被輿論反噬，她再度發文解釋，從小住美國，並不習慣逛夜市、吃路邊攤；如今，新郎妹也不忍參戰了，除了戳破假掰內幕，她更奉勸哥哥，「你真的要想清楚，是不是要跟這種人結婚。」

當初，該名準人妻在「匿名2公社」抱怨，未來公婆想辦1桌9000元的流水席，但她卻希望辦在飯店裡，且是1桌2萬的水準，還嘲諷問道「鄉下人是不是很愛辦流水席？1桌還不到1萬元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

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然而，這番話掀起一陣撻伐，她又連忙解釋，並沒有輕視未來夫家的意思，也沒有戰南北，同時更透露自己從小在美國生活，大學畢業才回到台灣，「坦白說，我從不吃路邊攤、也不逛夜市，因為衛生環境真的很令人堪慮，跟家人朋友出去吃飯，不是餐廳我還真不會去吃。」

▲流水席菜色就是霸氣又澎派。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

不僅如此，她還犀利表示，「我知道在台北還是有貪小便宜的人會有打包食材的習慣，但至少我身邊的家人、朋友都沒有，我也沒看過，可能是我在New York時都沒有貧民窟的朋友吧！所以才會覺得在台灣這是鄉下人才會有的習慣。」

對於她口無遮攔的發言，新郎妹忍不住到社團開戰，怒喊「我是新郎的妹妹，雖然是匿名，但我可以100%確定事主是我哥，這女人真的太誇張了！真希望我哥這個婚別結了！」

新郎妹表示，宴客的錢是由父親包辦，禮金也全數給小倆口，他一毛不拿，「請問她是在抱怨什麼小？還陳述一些非事實的內容，爸還因為你們去改菜單，1桌是1萬2。」

▲新郎妹狂勸哥哥。（圖／翻攝自匿名2公社）

更勁爆的是，新郎妹還打臉未來嫂子，透露「她以前說，國中時暑假有去美國玩1個月，也可以說成是從小在美國長大？」

最後，新郎妹也勸哥哥，一定要想清楚，更放話「若不是她PO的，我頭砍下來給那女人當椅子坐。」

對此，網友們紛紛回應，「我的天，果然讓子彈飛一會是真的」、「原來去美國玩一趟就能變美國人，媽的，那我要說我法國人」、「千萬不要放生！獲取地藏王稱號」、「坐等後續」。