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正妹淋浴中　急色男裸身闖入高喊「我現在有感覺，我想要！」

▲▼強姦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正妹淋浴中，竟遭男子闖入高喊「想要！」，法院判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子等3名男女友人，2020年10月間泡湯後共同投宿一房，陳男竟趁著正妹清晨淋浴時，裸身闖入浴室，單手遮住重點部位，對正妹高喊「我現在有感覺，我想要！」觀覽正妹裸體淋浴。正妹提告，最高法院審理後，依照「強制猥褻罪」判刑6月定讞、得易科罰金18萬元。

判決指出，陳男等一行人2020年10月間前往宜蘭泡湯，他與洪姓男子以及正妹小蘭（化名）分配到同宿一房。洪男早早入睡，但陳男心癢難耐，邀約小蘭一起泡湯，但小蘭拒絕。到了清晨4點多，小蘭趁著兩名男室友都還在睡覺時，趕緊起床淋浴。

不料小蘭脫光衣服淋浴許久時，突然聽到一個聲音，轉頭一看，才發現跟淋浴間有一片玻璃之隔的泡湯間，竟然有一名男子全身赤裸、僅以手遮住重點部位，而且距離自己伸手可及。側眼一看，這才發現是陳姓男室友，他還說「我現在有感覺，我想要！」小蘭大聲斥喝，陳男才摸摸鼻子，走出穿衣。小蘭淋浴完後，趕緊找朋友報警，陳男遭逮，被提起公訴。

法院審理時，陳男坦承確實闖入浴室，但否認這是強制猥褻。陳男辯稱，「我當時認為整天相處下來算是與小蘭在交往了，因為我想洗澡、泡澡，就穿著内褲進入浴室，進去後站在門口處脫掉内褲，進去後小蘭說不行，我就出去了，我全程僅有站在浴室門口、關上浴室門，並沒有靠近淋浴間，與小蘭還有一段距離。」

一審法院細究刑法第224條強制猥褻罪構成要件：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者。」認定2人間僅短短幾句對話，可見陳男並未以「足以壓抑被害人之性自主決定權為必要，或達於妨害被害人之意思自由者」，的「違反其意願」手段為猥褻行為，因此判決無罪。

案經上訴，高等法院二審審理後，改認為陳男當時赤身裸體（僅以單手遮擋重點部位）之姿，阻擋小蘭唯一出入動線，已經壓制當時小蘭的性自主自由，確實成立本罪。高院因此撤銷陳男一審無罪判決，改判有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

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