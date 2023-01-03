桃園大溪退伍軍人病11名確診個案　衛生局已掌握

▲衛生局對區域周圍環境及住家用水進行抽驗。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局3日表示，近半個月來，該局接獲醫院通報12名退伍軍人病疑似個案，經檢驗共有11名確診、1名尚在檢驗中，初步調查個案具有地緣關係，衛生局3日由局長劉宜廉親自出面，前往大溪區召開說明會，強化社區衛教及風險溝通。

衛生局表示，自去(111)年12月21日至今日，該局陸續接獲醫院通報12名退伍軍人病疑似個案，此期間，衛生局已二度偕同疾管署前往調查並對該區域周圍環境及住家用水進行抽驗，及逐案衛教定期針對水塔進行清潔與消毒，並持續針對周邊環境水霧設施擴大採檢，追蹤檢驗結果，關懷個案健康狀況，同時呼籲居民注意供水系統與管線等相關設備之清潔與消毒。

▲大溪區召開說明會。（圖／衛生局提供）

衛生局說明，退伍軍人病主要是由「退伍軍人菌」引起，經由吸入受到含有該菌的氣霧或水而致病，並不會造成人與人之間相互傳染。退伍軍人菌普遍存在自然界及人造用水設施中，特別喜歡在溫暖且停滯或流速緩慢的水中生長，衛生局指出多數人對退伍軍人菌都有抵抗力，約只有5％的人免疫功能較差或具有慢性病會因此罹病。一般而言，退伍軍人菌對於身體機能正常的健康人威脅極低，且及早發現感染並給予適當的抗生素治療即可治癒，民眾毋需過度恐慌。

包括：立法委員趙正宇、市議員李柏坊、陳治文等人亦出席衛生局於大溪區召開的說明會，關心民眾健康。