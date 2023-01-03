大學學測下周登場　大考中心今公布試場「1／12可看考場」

▲112學年大學學測即將登場。（圖／資料照片）

記者楊惠琪／台北報導

112學年學科能力測驗1月13日起一連舉行3天，共有11.8萬餘人報考，大考中心今（3日）公布試場分配表，考生可上大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」查閱，或撥打電話語音（02-23643677）查詢，下周四（12日）下午2時至4時開放查看試場，考生可前往考場學校察看座位安排與動線。

大考中心表示，112 學測將於1 月 13 日（五）至 15（日）舉行，報名人數總計為 11萬8559人，各科選考人數為國文11萬8141人、英文11萬8193人、數學A 有8萬7113人、數學B有 10萬60 人、社會9萬6235人、自然 7萬4292人，報考人數是近23年來次低。

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大考中心提醒考生，今年學測每間試場為36人，考生與試務人員要全面佩戴口罩，請考生自備口罩應試，不開放家長與親友陪考，考試期間不開冷氣，考場不開門、但開啟四個角落氣窗各5到10公分。

大考中心指出，今年也開放確診考生在全台20縣市的居護試場應考，和一般生有所區隔，居護試場考生人數最多20人，考生間距維持約2公尺，但中重症確診考生則援例不得應試，得另從招生管道進行補救，而考前確診考生，須事先主動填報告知，若考試當天才確診或快篩陽性考生，須到原先編配的一般考場並主動告知試務人員，另行安排到適當試場應考，