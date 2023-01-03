老闆喊她「老婆」還摸頭摟腰　女特助告性騷吞敗

▲女特助不滿老闆叫她「小可愛」、「老婆」還摟腰，提告性騷擾等罪，檢察官調查結果罪嫌不足。（圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞籍華裔李姓男子被控，趁公司女特助確診新冠肺炎時，闖入宿舍摸額頭還摟腰翻動她的身體，另外還在公司聚會時，大談自己的約砲經驗，並稱呼女特助「小可愛」、「老婆」，涉嫌性騷擾等罪，李男到案表示，僅是確認特助發燒情形，沒有摸腰，且平常與同事聊天尺度本來就較大，台北地檢署參考相關證人證詞後，3日處分不起訴。

據了解，女特助提告的引爆點，是和同事們在西門町某餐廳聚會時，老闆當眾叫她「小可愛」、「老婆」，還要求是否要假結婚，讓女特助感覺很不舒服，覺得遭職場霸凌性騷擾，另外再指控老闆有次明明知道她確診發燒，卻進入公司宿舍摸她的額頭，還翻動她的身體，涉嫌違反《跟蹤騷擾防治法》。

李姓老闆否認在宿舍對特助毛手毛腳，他解釋，當時進宿舍目的是要確認特助的發燒情況，想請特助先回家，免得在宿舍出了什麼事也不好，特助也表示，當時老闆確實有詢問她是否要回家，因現場沒有其他證人可證明兩人互動情節，檢察官認為這部分難以證明李男有何不法。

至於在西門町餐廳聚會的現場，2名同事都證稱，老闆叫特助「小可愛」之後，交代了特助一些工作上的事情，至於稱呼「老婆」之後講了什麼，2名同事都稱不知道。李男則解釋，他前陣子和妻子感情不好，但公司登記在妻子名下，如果離婚的話，他沒有居留資格，得立刻出境，所以會跟特助提到假結婚的事情，希望特助能協助他保有公司以及居留權。

李男並拿出1張特助先前傳給他1張僅穿內褲的健美男子照片當證據，表示他和特助之間的話題本來就比較大尺度，所以會聊一些自己約砲的事情，在參考證人證詞後，檢察官認為全案無證據顯示李男的言行有涉及到性或相關的話題與舉動，因此處分全案不起訴。