全聯小時達爆殺價「最低22元」　送222元折價券、夜貓族加碼88折

▲全聯小時達2周年慶，推出周二222元免運、送222折價券、商品最低22元等多重優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯小時達為慶祝2周年，業績成長近5倍，除了在大年初一推出線上福袋抽「100萬旅遊現金」；更於即日起至2/2送出222元折價券、天天享最低「22元商品爆殺價」、周二222元免運，還有夜間88折加碼優惠。

全聯自2021年初推出「小時達」外送服務平台至今已滿2年，從首波雙北50家門市擴展至600家，並包含15家24小時專門店，以每家服務門市半徑3~5公里計算，目前全台約98%地區都可使用小時達，去年一整年服務超過800多萬筆外送配送，較前年大幅成長近5倍。

業者表示，由於疫情時期已培養消費者使用線上購物的習慣，加上外送到府的方便性，一用就會「黏住」，即便進入後疫情期間，小時達業績仍較疫情前成長近5成，去年整年客單價平均成長3成、回購率更是超過7成，展現外送服務其實不論疫情前後，需求都不曾間斷過；更有忠實消費者一個月可以下單10次以上，黏著度不斷提升。

▲全聯小時達門市擴展至600家。（圖／業者提供）



另外2021年底推出「24小時營運」的小時達專門店，發現夜貓族商機為潛在成長動能，又以晚上10~11點為外送最熱門時段，而夜貓族普遍熱愛泡麵與蛋品，此外也會受到節慶活動、天氣變化等因素，增加購買頻次，像是去年受惠4年一度的足球比賽，夜間外送需求成長超越2成。

根據內部銷售數據發現，2022年全聯小時達消費者最愛訂購前3名熱銷商品，由水果天王「奇異果」奪得第一，整年賣出超過62萬顆；第2名則是「金針菇」，第3名則是「嫩豆腐」。

今年春節小時達特別推出全台唯一線上福袋「全聯小時達兔年線上福箱」，每箱售價588元，商品價值超過1200元。1/22大年初一早上10點，在家透過「PXGo!全聯線上購」或 foodpanda上的全聯福利中心，一鍵下單就可送到家。當天16:00開獎直播，最大獎抽100萬環遊世界現金；更加碼推出call out現金獎、全支付加碼獎等200多獎項。

▲小時達特別推出全台唯一線上福袋「全聯小時達兔年線上福箱」。（圖／記者林育綾攝）

為了歡慶全聯小時達2週年，即日起至2/2推出多重優惠，活動期間內輸入【2NDYEAR】，單筆消費滿1,222元，現折222元。另外，每周二單筆滿222元即享免運，比平常免運門檻更低。

期間每周還會更新爆殺商品清單，最低22元起，可把握搶好康；至於針對夜貓族更有加碼優惠，只要於22:00~08:00下單，結帳輸入【GOOD99】單筆滿500元享88折，最高折100元。