2022出生率再探底　全教總籲「降低班級人數」提升國教品質

▲國內出生率持續探底，全教總呼籲教育部研議調降班級人數。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2022出生人數再創新低，全台僅約13.8萬名新生兒，為台灣光復後最低的一年，全國教師工會總聯合會今（3日）指出，台灣出生率已經連續8年下降，且一再探底，但各級政府卻始終聚焦「發津貼」，全教總認為應擴大公共資源，提升公共托育能量，各年級全面降低班級人數，提升國教品質。

全教總理事長侯俊良表示，少子女化首當其衝的便是幼兒階段，過去幾年政府沒有做好出生率的計算與規劃，大量增加非公立的幼兒園型態，導致一個台灣竟然有5種型態的幼兒園相互競爭，各自面臨不同的招生窘境。

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全教總指出，未來台灣教育一定要走向精緻化發展，首要工作就是全面降低班級人師、提高師生比，呼籲教育部落實降低幼兒園師生比至1:12的承諾，儘速提出相關配套與政策規劃。

全教總進一步指出，現行國小每班班級人數為29人、國中30人，建議先逐年調降國中小每班學生人數至25人，以提升教學品質。而在高中職部分，公立高中職35人、私立高中職45人，均遠高於國中小學，108課綱強調學生個別化差異，呼籲教育部儘速研議調降高中職班級數的人數與時程，以呼籲新課綱的訴求。

侯俊良說，少子女化趨勢下，各階段教育皆應朝精緻化方向改善，降低師生比是不二法門，而在大專階段應該增加專業師資和人力，強調「投資教育就是投資國家的未來」，呼籲政府應以更積極的作為應對少子女化，超前部署，化危機為轉機。