都是星二代！鄉民激推「台版周子瑜」超仙：顏值屌打歐陽娜娜

▲黃于庭（左）、歐陽娜娜（右）。（圖／翻攝自黃于庭IG、歐陽娜娜IG）

記者施怡妏／綜合報導

王彩樺與19歲大女兒黃于庭攜手主持三立台灣台《媽呀！好好玩》，有著「最美星二代」稱號的黃于庭，還被網友封為「台版周子瑜」，現正就讀淡江大學資訊管理系，就有網友表示，黃于庭的外貌根本就是明星等級，顏值屌打「歐陽家的3個女兒」，對此，不少網友紛紛點頭，「彩樺姊年輕時就很正了」。

有網友在PTT發文，「王彩樺的女兒顏值是不是屌打歐陽家女兒？」黃于庭今年19歲，過去因登上PTT表特版備受關注，最近還跟媽媽一起主持親子旅遊節目，人氣持續上漲，「這個長相，根本準偶像的外表啊，庭庭的顏值，是不是屌打歐陽家的3個女兒啊？」

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貼文一出，不少網友點頭認同，「歐陽家的超普」、「有彩樺姊的神韻，很正」、「彩樺年輕時也是屌打歐陽媽，基因比較強」、「影片也不錯啊，不是照騙」、「老媽基因好」、「媽媽本來就很正」、「不錯耶，像年輕版的王彩樺」、「有小松菜奈的感覺，如果才藝不錯可以走少女偶像的路線」、「王彩樺其實也很漂亮啊，只是搞笑讓人忽略顏值」、「歐陽家只有老二能看，其他不行」。

▲兩方各有支持者。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友認為，歐陽家三姊妹比較好看，「撇除政治不正確外，歐陽家也不錯吧」、「覺得還是早期的歐陽娜娜比較正」、「歐陽娜娜比較正」、「就事論事，歐陽還是比較好看」、「真要說，歐陽娜娜的臉還是比較正」、「娜娜比較仙吧」、「我選歐陽妮妮」。

黃于庭現在就讀大學一年級，IG有2.8萬粉絲追蹤，自曝曾收到有人傳「器官照」示愛，她不敢看請朋友刪掉，理想型是個高、小眼、牙齒整齊男孩，理想男友是林彥俊，韓團則愛BTS。而媽媽對她的戀情保持開放態度，也支持她走演藝圈，但堅持一定要大學畢業，也要求女兒學好英文，錄製節目和拍廣告只能趁假日。