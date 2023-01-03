　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

都是星二代！鄉民激推「台版周子瑜」超仙：顏值屌打歐陽娜娜

▲▼ 。（圖／翻攝自黃于庭IG、歐陽娜娜IG）

▲黃于庭（左）、歐陽娜娜（右）。（圖／翻攝自黃于庭IG、歐陽娜娜IG）

記者施怡妏／綜合報導

王彩樺與19歲大女兒黃于庭攜手主持三立台灣台《媽呀！好好玩》，有著「最美星二代」稱號的黃于庭，還被網友封為「台版周子瑜」，現正就讀淡江大學資訊管理系，就有網友表示，黃于庭的外貌根本就是明星等級，顏值屌打「歐陽家的3個女兒」，對此，不少網友紛紛點頭，「彩樺姊年輕時就很正了」。

有網友在PTT發文，「王彩樺的女兒顏值是不是屌打歐陽家女兒？」黃于庭今年19歲，過去因登上PTT表特版備受關注，最近還跟媽媽一起主持親子旅遊節目，人氣持續上漲，「這個長相，根本準偶像的外表啊，庭庭的顏值，是不是屌打歐陽家的3個女兒啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友點頭認同，「歐陽家的超普」、「有彩樺姊的神韻，很正」、「彩樺年輕時也是屌打歐陽媽，基因比較強」、「影片也不錯啊，不是照騙」、「老媽基因好」、「媽媽本來就很正」、「不錯耶，像年輕版的王彩樺」、「有小松菜奈的感覺，如果才藝不錯可以走少女偶像的路線」、「王彩樺其實也很漂亮啊，只是搞笑讓人忽略顏值」、「歐陽家只有老二能看，其他不行」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲兩方各有支持者。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友認為，歐陽家三姊妹比較好看，「撇除政治不正確外，歐陽家也不錯吧」、「覺得還是早期的歐陽娜娜比較正」、「歐陽娜娜比較正」、「就事論事，歐陽還是比較好看」、「真要說，歐陽娜娜的臉還是比較正」、「娜娜比較仙吧」、「我選歐陽妮妮」。

黃于庭現在就讀大學一年級，IG有2.8萬粉絲追蹤，自曝曾收到有人傳「器官照」示愛，她不敢看請朋友刪掉，理想型是個高、小眼、牙齒整齊男孩，理想男友是林彥俊，韓團則愛BTS。而媽媽對她的戀情保持開放態度，也支持她走演藝圈，但堅持一定要大學畢業，也要求女兒學好英文，錄製節目和拍廣告只能趁假日。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
不敢邀劉在錫　「他自動到場包紅包」新娘當場淚崩
高雄公布「後疫情紓困10方案」　多項租金減免、加碼補貼
蔡英文拍板「發現金」　何時領得到？推估時程一次看
太妍「本名曝光」！　粉絲震驚：抱歉笑到不行
OL淪渣男性奴！　逼她各大旅館開房上19次
快訊／大轉彎！張育成宣布要打經典賽　林岳平回應了
發1800億現金爽炸！律師「逆風問1句」超犀利　網友吵翻了
兇手開7槍！「黑人」遺體9彈孔　致命傷曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

台北名店美食超多...「代表性小吃」是啥？　內行點出真相

雨還要下3天！轉乾放晴時間點出爐　補班日「最乾冷」探14度

都是星二代！鄉民激推「台版周子瑜」超仙：顏值屌打歐陽娜娜

高雄公布「後疫情紓困10方案」　多項租金減免、加碼補貼一次看

LINE大放送「7款祝賀貼圖」超可愛！一鍵爽用到端午節

林懷民傳訊秒答應！朱宗慶睽違6年再執鼓棒　重演傳奇舞作《薪傳》

網友熱議6大花心星座排行　名單驚見溫柔顧家男也上榜

月用量2千萬顆！「氧化鎂軟便劑」爆缺貨　食藥署曝原因

發1800億現金爽炸！律師「逆風問1句」超犀利　網友吵翻了

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

台北名店美食超多...「代表性小吃」是啥？　內行點出真相

雨還要下3天！轉乾放晴時間點出爐　補班日「最乾冷」探14度

都是星二代！鄉民激推「台版周子瑜」超仙：顏值屌打歐陽娜娜

高雄公布「後疫情紓困10方案」　多項租金減免、加碼補貼一次看

LINE大放送「7款祝賀貼圖」超可愛！一鍵爽用到端午節

林懷民傳訊秒答應！朱宗慶睽違6年再執鼓棒　重演傳奇舞作《薪傳》

網友熱議6大花心星座排行　名單驚見溫柔顧家男也上榜

月用量2千萬顆！「氧化鎂軟便劑」爆缺貨　食藥署曝原因

發1800億現金爽炸！律師「逆風問1句」超犀利　網友吵翻了

1800億扣「不時之需」每人領不到1萬！　學者喊：要排富

陳亞蘭、王彩樺深埋30年恩怨！攜手抓包老公上酒店休戰

天堂M攜手陳青琳推出「五週年超友感」香水禮盒　為玩家打造專屬尊榮

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「完全不值得」　一票人嗨：我也想剪

台北名店美食超多...「代表性小吃」是啥？　內行點出真相

雨還要下3天！轉乾放晴時間點出爐　補班日「最乾冷」探14度

每人最高10萬元　新竹市112年勞工保紓困貸款1／7截止

發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

新冠魔王變種「XBB.1.5」侵襲南韓！　境內發現13起病例

年終尾牙活動漸增　宜蘭警加強取締酒駕...維護民眾交通安全

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

外公拍過三級片！舅舅自爆：曾下海客串AV男優

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

男網紅又出事「醉鬧捷運」！曾演講感謝狀丟垃圾桶

兒收到「動員召集預告書」　台大醫心驚

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

2生肖兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天

更多熱門

相關新聞

飛日本親友傳圖「順便代買」他傻眼！過來人1招神解

飛日本親友傳圖「順便代買」他傻眼！過來人1招神解

眼下終於可以出國了，不少台人紛紛搶買機票，想來趟久違的國外旅遊，有網友表示，妻子是日本人，近來帶老婆與小孩回日本見家人，怎料，居然有至少15個親朋好友託代購，其中有8成的人都是要買藥，光是自己的行李就快超重了，根本沒有多餘的空間代購，讓他很困擾。

他不忍蔡依林被酸「曝1暖舉」反擊　全看哭

他不忍蔡依林被酸「曝1暖舉」反擊　全看哭

關鍵字：

歐陽娜娜歐陽妮妮黃于庭星二代PTT

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面