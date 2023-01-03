不忍蔡依林被酸！他曝天后暖舉「低調做10年」反擊　全看哭了

▲蔡依林唱《玫瑰少年》時激動淚崩20秒。（圖／讀者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

天后蔡依林出道超過23年吸粉無數，有真粉也有黑粉，近日她在演唱會上淚崩，引來黑粉狂酸。有網友便在PTT分享故事，說他有個患不治之症的朋友是Jolin粉絲，蔡依林知道後不僅親自探望，還年年寄賀禮，「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩！」

這位網友在PTT的八卦板（Gossiping）回文，說他有個朋友是Jolin的粉絲，罹患裘馨氏肌萎症（裘馨氏肌肉失養症），小時候就發病，後來下半身慢慢癱瘓、無法行走，只能依靠電動輪椅，「這種基因缺陷的疾病，至今仍是不治之症，而且病患通常壽命不長，活不到壯年。」

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2010年機緣下，蔡依林親自去探望、幫友人打氣，可惜年僅20幾歲朋友仍在隔年病逝。讓他感佩的是，「此後10年，至少一直到2022年為止，每年農曆春節，我朋友的爸爸媽媽都會收到Jolin致贈的賀禮，附上一張她親筆寫的賀卡」，他說這帶給友人爸媽很多安慰，儘管孩子走了這麼久，都還是被放在心上的。

▲天后蔡依林出道23年多。（圖／記者李毓康攝）

「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳」，看到蔡依林的心意，原PO忍不住衷心感佩，這也是他特地回文的原因，「看到她被一些留言攻擊，實在不忍心，浮出水面跟大家分享一下這溫馨的故事，希望能帶動一些善的循環。」

看到貼文後，網友們也很感動，「維持超過10年真的好有心」、「真的很感人，謝謝你讓這件事被看見」、「蔡依林出道被攻擊長相，但她真的一路努力，活在極度商業利益的環境，還記得其他弱勢的人，支持她」、「會長紅不是沒有原因的～推推」、「我親戚也有類似的事，只是當時被要求不能公開，6多年了，我也是這樣才被圈粉的，Jolin真的人美心美。」

其中，還有鄉民又開酸是做公關，但大票人秒批爆，「不管是不是公關，願意做就是好事」、「就算是公關，至少她也有那心交代去辦啊！不然公關是能自己想發給誰就發喔」、「公關又如何？默默做這麼多年，她有到處講嗎」、「說公關更好笑，她大可不用這麼做欸！做公關的話早就到處講了吧？笑爛」、「都說是親手寫的了 還在說公關？酸民的心好醜陋。」