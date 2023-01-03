　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不忍蔡依林被酸！他曝天后暖舉「低調做10年」反擊　全看哭了

▲▼蔡依林激動淚崩中斷演出。（圖／讀者提供）

▲蔡依林唱《玫瑰少年》時激動淚崩20秒。（圖／讀者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

天后蔡依林出道超過23年吸粉無數，有真粉也有黑粉，近日她在演唱會上淚崩，引來黑粉狂酸。有網友便在PTT分享故事，說他有個患不治之症的朋友是Jolin粉絲，蔡依林知道後不僅親自探望，還年年寄賀禮，「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩！」

這位網友在PTT的八卦板（Gossiping）回文，說他有個朋友是Jolin的粉絲，罹患裘馨氏肌萎症（裘馨氏肌肉失養症），小時候就發病，後來下半身慢慢癱瘓、無法行走，只能依靠電動輪椅，「這種基因缺陷的疾病，至今仍是不治之症，而且病患通常壽命不長，活不到壯年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2010年機緣下，蔡依林親自去探望、幫友人打氣，可惜年僅20幾歲朋友仍在隔年病逝。讓他感佩的是，「此後10年，至少一直到2022年為止，每年農曆春節，我朋友的爸爸媽媽都會收到Jolin致贈的賀禮，附上一張她親筆寫的賀卡」，他說這帶給友人爸媽很多安慰，儘管孩子走了這麼久，都還是被放在心上的。

▲▼蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會,嘉賓韋禮安。（圖／記者李毓康攝）

▲天后蔡依林出道23年多。（圖／記者李毓康攝）

「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳」，看到蔡依林的心意，原PO忍不住衷心感佩，這也是他特地回文的原因，「看到她被一些留言攻擊，實在不忍心，浮出水面跟大家分享一下這溫馨的故事，希望能帶動一些善的循環。」

看到貼文後，網友們也很感動，「維持超過10年真的好有心」、「真的很感人，謝謝你讓這件事被看見」、「蔡依林出道被攻擊長相，但她真的一路努力，活在極度商業利益的環境，還記得其他弱勢的人，支持她」、「會長紅不是沒有原因的～推推」、「我親戚也有類似的事，只是當時被要求不能公開，6多年了，我也是這樣才被圈粉的，Jolin真的人美心美。」

其中，還有鄉民又開酸是做公關，但大票人秒批爆，「不管是不是公關，願意做就是好事」、「就算是公關，至少她也有那心交代去辦啊！不然公關是能自己想發給誰就發喔」、「公關又如何？默默做這麼多年，她有到處講嗎」、「說公關更好笑，她大可不用這麼做欸！做公關的話早就到處講了吧？笑爛」、「都說是親手寫的了 還在說公關？酸民的心好醜陋。」

ET快訊
快訊／他單場狂轟71分！　創NBA本季新高紀錄
他見「展示女模特」　好奇一摸竟是女屍
萊爾富茶葉蛋也漲了！　每顆變13元
快訊／佈局2024總統大選　柯文哲將訪美
「鷹眼」雙腿被輾過！　大量出血嚴重傷勢曝
快訊／蘇貞昌定調「發現金」！　1800億扣除開支還稅於民
快訊／「甩尾天王」逝世！　出車禍享年55歲
丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！　1舉動默認婚變：要重新開始
快訊／高雄街道有不明爆裂物！　警拉封鎖線急call防爆小組
快訊／桃園角頭「黑人」遭槍殺！兒招魂下跪痛哭：爸回家了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嫌男友鄉下人！「流水席9000元」霸氣開50桌　女友怒：這樣能看嗎

不忍蔡依林被酸！他曝天后暖舉「低調做10年」反擊　全看哭了

被爆「接政府2700萬標案」　百萬YTR親上火線回應！

大湖草莓減損「找到病根」　農委會：農曆春節採莓不受影響

暫不熄燈！台南大東夜市將持續經營到8月底　最後存廢靠民意

胡志強公開一張「海邊牽手照」　網友見邵曉鈴燦笑：永遠有少女心

陳紫渝送年曆「被開價16800元」！粉絲怒了：把愛心拿來圖利

路邊招牌「英文字+5符號」　他看傻了！一票人嗨：一男一女滑進去

男網紅又出事了「跨年醉鬧捷運」　黑歷史被慘轟：感謝狀丟垃圾桶

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

嫌男友鄉下人！「流水席9000元」霸氣開50桌　女友怒：這樣能看嗎

不忍蔡依林被酸！他曝天后暖舉「低調做10年」反擊　全看哭了

被爆「接政府2700萬標案」　百萬YTR親上火線回應！

大湖草莓減損「找到病根」　農委會：農曆春節採莓不受影響

暫不熄燈！台南大東夜市將持續經營到8月底　最後存廢靠民意

胡志強公開一張「海邊牽手照」　網友見邵曉鈴燦笑：永遠有少女心

陳紫渝送年曆「被開價16800元」！粉絲怒了：把愛心拿來圖利

路邊招牌「英文字+5符號」　他看傻了！一票人嗨：一男一女滑進去

男網紅又出事了「跨年醉鬧捷運」　黑歷史被慘轟：感謝狀丟垃圾桶

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

音樂人林秋離告別式 天王劉德華悲吐5字致哀！

不是嫌長榮航勤年終少！員工揭「最怒關鍵」：怎要求我們賺一樣多

跨年放煙火「射在她衣服上」　2孩媽衰被炸死！人群中爆炸畫面曝光

遭槍殺原因曝！桃園角頭「黑人」當街被擊斃　友透露：跟這案有關

應徵28K法律研究助理「要收600報名費」！執行長解釋1句　網友更火

美軍12月低調訪台　蘇貞昌：怎樣守住國家「自己要有決心」

1800億共享講不清連綠委都傻眼　王鴻薇轟蔡英文還稅「愚」民

王浩宇挺內閣改組　仍不捨喊：對支持度35％的閣揆「沒必要羞辱」

iPhone 15爆料出爐！分析師曝這三大新改變

陳其邁力挺續任閣揆　蘇貞昌：沉默螺旋中挺身而出備感溫暖

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

生活熱門新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

日本社長搬來台原因曝　卻和台灣網紅妻天人永隔

肯德基員工偷點麥當勞大薯　2萬人笑瘋

長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

低胸妹擦撞下車　他秒勸心平氣和笑瘋萬人

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

2生肖兔年大轉運！小寒節氣後一飛沖天

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

過年前恐還有寒流　1圖看斷崖式降溫

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

蔡依林今晚（2日）舉辦第3場《UGLY BEAUTY》巡演最終場，在這次巡迴中，每每在唱《玫瑰少年》時，她總會感性地跟歌迷分享自己內心的想法及心情，也被歌迷奉為「Jolin語錄」，今天唱這首歌到一半時，她也突然情緒滿溢，無預警激動爆哭，一度中斷演唱，令台下相當不捨。

蔡依林逼人夫歌手獻「第一次」！　火辣開撩被拒...傻眼嗆聲了

蔡依林逼人夫歌手獻「第一次」！　火辣開撩被拒...傻眼嗆聲了

蔡依林唱一半「超大咖人夫」突衝上台！　親密緊貼依偎...全場暴動了

蔡依林唱一半「超大咖人夫」突衝上台！　親密緊貼依偎...全場暴動了

逛一中街見「變電箱=垃圾桶」　眾人酸爆了

逛一中街見「變電箱=垃圾桶」　眾人酸爆了

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

關鍵字：

蔡依林Jolin天后裘馨氏肌萎症粉絲PTT

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

謝金河曬陶朱隱園夜景　18億的視角網看哭

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面