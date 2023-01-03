台北名店美食超多...「代表性小吃」是啥？　內行點出真相

▲台北有相當多餐廳、美食。（圖／pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣許多縣市都有當地的代表性美食，例如彰化的肉圓、嘉義的雞肉飯等，不少名店更是吸引民眾排隊朝聖。就有一名網友表示，到處都是餐廳的台北，到底代表性小吃是什麼？有內行人指出「沒有，但比較會有國際級廚師」。

一名網友在PTT以「台北 到底有沒有代表性的小吃？」為題發文，表示台灣其他縣市，像是提到嘉義就想起雞肉飯、台南就更多小吃了，連宜蘭都都有龍鳳腿等特色小吃。他認為「雖然台北也有聞名全球的牛肉麵、小籠包、大腸麵線、割包、蚵仔煎等，可是這些其他縣市也有阿」，好奇「台北到底有沒有代表性的小吃？」

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貼文一出隨即引發熱議，有內行人指出，「沒有，但比較會有國際級廚師」、「沒有，台北有的是餐廳，不是小吃」、「台北是吃館子的，小吃沒什麼印象深刻 」。

但也有人指出，「鼎泰豐」、「永樂市場的土魠魚羹」、「漁爸爸的旗魚飯和鮮魚湯」、「如果你要貨真價實的食材實料 無法回答」、「牛肉麵，不過太貴也不算小吃了」、「台北迪化街紅麵線」、「蘿蔔絲餅類的外省餅唄」、「台北的米粉湯應該是獨有的 至少外縣市沒看過這種粗管米粉」、「粽子是有名的3D油飯 還有深坑臭豆腐」。