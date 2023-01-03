快訊／通緝4天才到案！　國民黨中常委蕭景田遭檢察官聲請羈押

▲蕭景田涉賄選，遭檢方聲押禁見。（圖／ETtoday資料照）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

國民黨中常委蕭景田捲入北市新科議員林杏兒涉嫌買票案，檢調約談卻神隱不到案，一度傳出潛逃出境，士林地檢署2022年12月30日對蕭正式發布通緝。在通緝的第4天後，今（3）日蕭景田自行到案，檢方訊問後，認蕭景田涉嫌違反選罷法，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證或滅證之虞，向法院聲請羈押。

68歲蕭景田涉嫌去年11月期間，交付競選文宣等物品給北投區多名里長6000元至1萬元賄款，涉違反選舉罷免法，檢方以證人身分約談數名里長、林杏兒，訊後均請回；國民黨士林、北投區黨部執行長曾繁川以5萬元交保，而蕭景田因傳喚未到，去年12月29日遭檢方通緝，同日對林杏而提出當選無效之訴。

蕭景田神隱、潛逃出國真相眾說紛紜，但他於今（3日）約中午由律師陪同前往士林地檢署到案，檢察官訊問依嫌疑重大、逃亡、串證或滅證之虞，向法院聲請羈押，預計稍晚開庭。

由於，刑法要求嚴格證據，除非有明確證據與候選人有關，否則是追究行為人刑責，但當選無效之訴，是屬民事訴訟，在民事上不須採嚴格證據，因此就看起訴人舉證是否能讓法官採信，但過去也有候選人因涉及賄選案，刑事上不起訴或判無罪，不過卻被判當選無效案例。