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一次嗑爆10種美味！超狂「1公尺派對巨飽盒」回來了　限量2萬份

▲▼必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸。（圖／業者提供）

▲必勝客「1公尺派對巨飽盒」限量回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆年前再揪同事怒吃一波！人氣速食品牌「必勝客」超狂「1公尺派對巨飽盒」再度回歸了，一次集結3款經典口味比薩（任選）、紙包筆管麵／飯、5種人氣副食等共10大必吃美食，即日起於全門市開賣，全台限量2萬份，今年可要把握機搶吃。

▲▼必勝客「1公尺派對巨飽盒」再度回歸。（圖／業者提供）

▲今年「1公尺派對巨飽盒」還結合迷你高爾夫」打造出全新「高球派對主題盒」。

必勝客去年一上市就造成瘋搶的「1公尺派對巨飽盒」回來了，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，內含3款口味任選的經典大比薩（不含期間限定新品）、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金及風鱈魚塊，超澎湃組合滿足到不行，即日起於全門市開賣，全台只有2萬份。

▲▼NENE CHICKEN推最新「麻藥爽辣炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲NENE CHICKEN最新「麻藥爽辣炸雞」限時開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼NENE CHICKEN推最新「麻藥爽辣炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有隱藏版「麻藥炸雞拌飯」吃法。

另，NENE CHICKEN近日則強勢推出最新「麻藥爽辣炸雞」，引進韓國原汁原味的特製「最高辣度醬料」，搭配店內招牌炸雞，入口先是吃到經典韓式甜醬滋味，接著竄出辣感，挑戰嗜辣者的味蕾，每份還附贈新鮮香菜任搭，每一口都超滿足。

加碼還有「隱藏版吃法」，點上一份帶有濃郁麻油香的韓式拳頭飯捏成一口吃形狀，沾著超辣醬料打造罪惡「麻藥炸雞拌飯」，通通超欠吃，且麻藥爽辣炸雞除單點、半半炸雞、半半半炸雞組合外，還有「麻藥爽辣炸雞+迷你版韓式拳頭飯」套餐選擇，即日起限時開吃，數量有限、售完為止。

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