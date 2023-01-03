台灣燈會「主燈」亮相　最大亮點是郭婞淳！小提燈2玩法變兔耳朵

▲2023台灣燈會主燈今日正式亮相。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

「2023台灣燈會」將於2月5日至2月19日於臺北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈正式開展，交通部觀光局今日正式揭開主燈「玉兔壯彩」，今年外型設計再度採用生肖「兔」，最大亮點則是奧運金牌選手郭婞淳加入表演，而小提燈則是抽象設計，可當提燈也可當作兔耳朵佩戴。

交通部長王國材表示，台灣燈會在1990到2000年間都是在台北舉辦，自從2001年起改到台灣其他縣市巡迴舉辦，今年暌違23年再度回歸台北，且燈飾作品融入臺北大街小巷，所有高樓建築、城市巷弄間都能看到燈會展演。

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▲▼2023台灣燈會在台北登場，各式燈藝作品將穿梭在台北市大街小巷中。（圖／記者李宜秦攝）

主燈設置於國父紀念館，由知名藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔。

李明道指出，本次設計發想來自台灣半導體產業，作為國家燈會主燈，不只是標示當年生效意象，還要帶國人回顧過去一年台灣的驕傲，而台灣的晶圓產業無疑是世界知名的重要產業。

李明道表示，本次主燈除了外型科技外，也採用很多數位影像技術，最大亮點就是請來金牌奧運選手郭婞淳，利用臉部捕捉技術，將郭婞淳的表情表演轉移到主燈兔子臉上。

▲▼2023台灣燈會主燈邀請郭婞淳表演，將其表情轉移到主燈兔臉上。（圖／上記者李宜秦攝、下觀光局提供）

今年的小提燈也相當特殊，除了可作為提燈外，還能變身成「兔耳朵」，小提燈設計師林佳葦表示，台北在各個面向都具有多元展像，很難用單一意象表現，本次使用抽象設計，以低多邊形設計加上簡單幾何圖形與豐富色彩，象徵台北市的新舊共存、多元共融文化。

林佳葦指出，每每到台灣燈會時，都有進入夢境的感覺，因此本次使用童話故事愛麗絲的夢遊仙境中的白兔先生作為角色設定，帶著愛麗絲展開奇幻旅程，就像台灣燈會璀璨又充滿驚奇一般。

▲▼小提燈不只能當作提燈，還能摺成兔耳朵，一燈兩玩法。（圖／記者李宜秦攝）