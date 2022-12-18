睽違23年重返台北！台灣燈會2／5登場　主燈「玉兔壯彩」安座

▲2023台灣燈會即將在明(112)年2月5日至2月19日登場。（圖／台北市政府提供）



記者李宜秦／台北報導

2023台灣燈會即將在明(112)年2月5日至2月19日於臺北市東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈舉辦，主燈「玉兔壯彩」已正式安座，本次燈會規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃，展出300件以上作品，並恢復邀請國外作品來參展，將是規模最大的城市型燈會。

「2023台灣燈會」為國境解封後，全臺第一個大型國際級知名實體活動。觀光局長張錫聰表示，台灣燈會睽違23年重返台北，本次主燈坐落於國父紀念館，為展現台灣燈會結合傳統文化、新興科技與當代藝術，並融入在地特色之精神，以「玉兔壯彩」為主題，除了藉由「玉兔」呈現月光吉祥之意涵，祈願新的一年安定富庶、夢想起飛，再創台灣新活力。

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▲2023台灣燈會範圍達168公頃。（圖／台北市政府提供）

本次主燈總高22公尺的玉兔主燈運用多項數位科技技術，搭配明亮的音樂曲風以及動態影像與圖案元素，將帶給參觀民眾不同以往之全新光影感受！主燈將於明(112)年1月3日造型發表記者會正式亮相。

「2023台灣燈會」訂於明(112)年2月5日元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將延續至2月19日晚上10點結束。