男大生18字甜言蜜語撩11歲女童　騙1張裸照...爸抓狂怒告下場曝

▲曾姓男大生在交友軟體認識11歲女童，並以甜言蜜語哄騙對方拍攝裸露胸部照。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

1張照片代價曝光！北市曾姓男大生透過交友軟體認識11歲女童小姍（代號），豈料他起色心要求小姍拍攝裸露胸部照並甜蜜說「連臉都要一起拍，我就會更愛妳」小姍乖乖照辦並以IG傳送。士林地院審結，依違反《兒少性剝削防制條例》引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判曾男1年6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，曾男2021年12月透過交友軟體WePlay認識小姍，結識沒多久，曾男在WePlay甜言蜜語哄騙：「不要穿內衣，連臉都要一起拍，我就會更愛妳」訊息，懵懂的小姍害怕自己不照做，可能就會失去曾男，因此在家中自拍裸露胸部照1張，並用IG傳給對方。

事後小姍行為舉止出現異狀，愛女心切的父親追問下，才知道女兒做了傻事，憤而報警處理。

法院審理時，曾男坦承知道小姍未滿12歲，合議庭審酌他未將照片散播，犯後始終坦承犯行，而小姍與其父在偵查中都表示願意原諒，且同意給予自新機會，曾男自述目前就讀大學、與父母同住，依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年6月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束。