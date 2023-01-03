快訊／本土+24649　境外移入暴增360例「創168天來新高」

▲1/3中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情升溫，境外移入也大增！中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增24649例本土個案，值得注意的是，境外移入增加360例，創下168天來新高紀錄；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24649例本土病例，較上周同日增加約0.9%，本土疫情趨勢已經連續兩周上升。疫情監測組組長周志浩說明，今日新增數據受到元旦連假效應影響，目前研判疫情還是上升趨勢。

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病例分布仍有7縣市超過千例，依序是新北市4796例、台中市3231例、台北市2795例、高雄市2622例、桃園市2399例、台南市2149例、彰化縣1298例。

其他縣市則依序是新竹縣(725例)，新竹市(608例)，苗栗縣(599例)，雲林縣(557例)，屏東縣(541例)，南投縣(412例)，嘉義縣(400例)，基隆市(360例)，宜蘭縣(337例)，嘉義市(289例)，花蓮縣(170例)，金門縣(169例)，臺東縣(107例)，澎湖縣(78例)，連江縣(7例)。

境外移入方面新增360例，創下去年7月18日以來的新高；個案為201例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月3日至今(2023)年1月2日。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月4日至12月31日，死亡日期介於12月24日至12月31日。

▲1/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。